Το νέο BHMAGAZINO κυκλοφορεί την Κυριακή 10 Αυγούστου με το ΒΗΜΑ

Το νέο τεύχος του περιοδικού BHMAGAZINO, που κυκλοφορεί την Κυριακή 10 Αυγούστου μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, φιλοξενεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του David Hockney – του μεγάλου Βρετανού εικαστικού που κατέγραψε με μαγευτικό τρόπο το φως και τη ζωή της Καλιφόρνιας.

Πισίνες, έντονα χρώματα, ηλιοκαμένα κορμιά, εξουσία και σαγήνη: η ζωγραφική του γίνεται παράθυρο σε έναν λαμπερό κόσμο, όπου η τέχνη συναντά τον μύθο. Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του στο Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι, το περιοδικό μας εξερευνά την πορεία του, με τον Bernard Arnault, ηγέτη του ομίλου LVMH και συλλέκτη, να δηλώνει περήφανος για την πρωτοβουλία.

Ακόμα

Μια γοητευτική διαδρομή στη ζωή της Ντέμπορα Κερ, της Βρετανής ηθοποιού που κατέκτησε το Χόλιγουντ με φινέτσα, καλαισθησία και αξιοζήλευτες επιλογές ρόλων. Από τη σκηνή του θεάτρου μέχρι τη μεγάλη οθόνη, η Κερ παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο κομψότητας.

Στον Πύργο Λεμεσού, μια καλλιτεχνική οικογένεια αναβιώνει την παράδοση της πέτρας. Στο επίκεντρο, ο Γιάννης Γιάννης, από τους τελευταίους λιθοξόους της Κύπρου, δίνει πνοή σε έναν ξεχασμένο κόσμο, κρατώντας ζωντανή την πολιτιστική μνήμη.

Η Αθηνά Κουστένη, η διακεκριμένη Ελληνίδα αστροφυσικός με διεθνή ακτινοβολία, μιλά αποκλειστικά στο BHMAGAZINO για τους υπαρξιακούς κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα, αλλά και για το ηθικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει την εξερεύνηση του Διαστήματος.

Η καλοκαιρινή περιπλάνηση συνεχίζεται με ένα ταξίδι στις πιο κοσμοπολίτικες λίμνες του κόσμου – από τη βόρεια Ιταλία μέχρι τον Καναδά και από την Ελβετία ως την Ινδία. Αριστοκρατικά καταλύματα, απαράμιλλη φυσική ομορφιά και ένα ονειρικό υδάτινο σκηνικό που αξίζει να ανακαλύψετε.

Παράλληλα, ένα αυγουστιάτικο road trip στη Μεσσηνία φέρνει στο φως την ακατέργαστη ομορφιά και τη μοναδική ατμόσφαιρα μιας από τις πιο μαγευτικές γωνιές της Πελοποννήσου.

Η Ναν Γκόλντιν, εμβληματική μορφή της σύγχρονης φωτογραφίας, επιστρέφει στην Ιστορία της Τέχνης μέσα από το πρίσμα των αρχαίων μύθων στο φεστιβάλ Rencontres d’Arles 2025, φέρνοντας νέα ζωή στους μύθους με τη μοναδική ματιά της.

Για τους λάτρεις των απρόβλεπτων διακοπών, προτείνουμε μια εναλλακτική πρόταση θερινών αποδράσεων σε μερικά από τα πιο κοσμοπολίτικα ορεινά θέρετρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο παραλία.

Και φυσικά, το απόλυτο σύμβολο κομψότητας στο νερό: το Riva Aquarama, το πιο ινσταγκραμικό ταχύπλοο που κατασκευάστηκε ποτέ. Όχι απλώς ένα σκάφος, αλλά τρόπος ζωής – για όσους δεν αγοράζουν απλώς αντικείμενα, αλλά στυλ.