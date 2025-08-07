Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 22:12
Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στην Αρτέμιδα
Το νέο BHMAGAZINO κυκλοφορεί την Κυριακή 10 Αυγούστου με το ΒΗΜΑ
Media 07 Αυγούστου 2025 | 21:04

Ήλιος, τέχνη, στυλ και κοσμοπολίτικες αποδράσεις – Το απόλυτο καλοκαιρινό τεύχος του BHMAGAZINO είναι εδώ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Το νέο τεύχος του περιοδικού BHMAGAZINO, που κυκλοφορεί την Κυριακή 10 Αυγούστου μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, φιλοξενεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του David Hockney – του μεγάλου Βρετανού εικαστικού που κατέγραψε με μαγευτικό τρόπο το φως και τη ζωή της Καλιφόρνιας.

Πισίνες, έντονα χρώματα, ηλιοκαμένα κορμιά, εξουσία και σαγήνη: η ζωγραφική του γίνεται παράθυρο σε έναν λαμπερό κόσμο, όπου η τέχνη συναντά τον μύθο. Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του στο Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι, το περιοδικό μας εξερευνά την πορεία του, με τον Bernard Arnault, ηγέτη του ομίλου LVMH και συλλέκτη, να δηλώνει περήφανος για την πρωτοβουλία.

Ακόμα

Μια γοητευτική διαδρομή στη ζωή της Ντέμπορα Κερ, της Βρετανής ηθοποιού που κατέκτησε το Χόλιγουντ με φινέτσα, καλαισθησία και αξιοζήλευτες επιλογές ρόλων. Από τη σκηνή του θεάτρου μέχρι τη μεγάλη οθόνη, η Κερ παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο κομψότητας.

Στον Πύργο Λεμεσού, μια καλλιτεχνική οικογένεια αναβιώνει την παράδοση της πέτρας. Στο επίκεντρο, ο Γιάννης Γιάννης, από τους τελευταίους λιθοξόους της Κύπρου, δίνει πνοή σε έναν ξεχασμένο κόσμο, κρατώντας ζωντανή την πολιτιστική μνήμη.

Η Αθηνά Κουστένη, η διακεκριμένη Ελληνίδα αστροφυσικός με διεθνή ακτινοβολία, μιλά αποκλειστικά στο BHMAGAZINO για τους υπαρξιακούς κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα, αλλά και για το ηθικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει την εξερεύνηση του Διαστήματος.

Η καλοκαιρινή περιπλάνηση συνεχίζεται με ένα ταξίδι στις πιο κοσμοπολίτικες λίμνες του κόσμου – από τη βόρεια Ιταλία μέχρι τον Καναδά και από την Ελβετία ως την Ινδία. Αριστοκρατικά καταλύματα, απαράμιλλη φυσική ομορφιά και ένα ονειρικό υδάτινο σκηνικό που αξίζει να ανακαλύψετε.

Παράλληλα, ένα αυγουστιάτικο road trip στη Μεσσηνία φέρνει στο φως την ακατέργαστη ομορφιά και τη μοναδική ατμόσφαιρα μιας από τις πιο μαγευτικές γωνιές της Πελοποννήσου.

Η Ναν Γκόλντιν, εμβληματική μορφή της σύγχρονης φωτογραφίας, επιστρέφει στην Ιστορία της Τέχνης μέσα από το πρίσμα των αρχαίων μύθων στο φεστιβάλ Rencontres d’Arles 2025, φέρνοντας νέα ζωή στους μύθους με τη μοναδική ματιά της.

Για τους λάτρεις των απρόβλεπτων διακοπών, προτείνουμε μια εναλλακτική πρόταση θερινών αποδράσεων σε μερικά από τα πιο κοσμοπολίτικα ορεινά θέρετρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο παραλία.

Και φυσικά, το απόλυτο σύμβολο κομψότητας στο νερό: το Riva Aquarama, το πιο ινσταγκραμικό ταχύπλοο που κατασκευάστηκε ποτέ. Όχι απλώς ένα σκάφος, αλλά τρόπος ζωής – για όσους δεν αγοράζουν απλώς αντικείμενα, αλλά στυλ.

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
Διασφάλιση πολυφωνίας 06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό
Media 05.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό

Πλοίο φάντασμα με «περίεργο» φορτίο • Πληροφορίες ότι μετέφερε δεκάδες τζιπ για πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και για λογαριασμό του στρατάρχη Χαφτάρ

Σύνταξη
Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό: Οι ωραιότερες στιγμές που δεν είδαμε
Media 30.07.25

Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό: Οι ωραιότερες στιγμές που δεν είδαμε

Μια μοναδική προβολή ταινίας στο Christmas Theater με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση και επιλεγμένα αποσπάσματα της συγκλονιστικής σειράς «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Σύνταξη
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

