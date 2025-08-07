Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 14:38
Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα
Τα Νέα της Αγοράς 07 Αυγούστου 2025 | 12:45

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Νέα φιλοσοφία, μοντέρνος σχεδιασμός και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας για γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Σύνταξη
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Spotlight

Ξεπέρασε τα 60 καταστήματα το δίκτυο νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ πανελλαδικά, με τον μετασχηματισμό του δικτύου να συνεχίζεται δυναμικά και το 2025. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, τα νέα καταστήματα ΔΕΗ σχεδιάστηκαν για να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή, με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο.

Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και εντυπωσιακό φωτισμό, με στόχο να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή του νέου εξηλεκτρισμού.

Τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία της εταιρείας, φέρνοντας πιο κοντά στους πελάτες ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ, ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

  • Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,
  • Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,
  • Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Εξειδικευμένα προϊόντα ενέργειας για τις ανάγκες των πελατών

Στα νέα καταστήματα ΔΕΗ, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες τους. Για τους φοιτητές, η ΔΕΗ σχεδίασε το ΔΕΗ myHome 4Students, ένα εξειδικευμένο ενεργειακό προϊόν με πλήρεις παροχές και διάρκεια 12 μηνών, σχεδιασμένο ειδικά για τις απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χαμηλότερη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 150 kWh κάθε μήνα, δωρεάν πάγια για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες και χωρίς επιπλέον κόστος την υπηρεσία GreenPass για έναν ολόκληρο χρόνο, με την οποία το σύνολο της κατανάλωσης αντιστοιχίζεται σε ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές. Επιπλέον, προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και εκπτώσεις σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες.

Για τους οικιακούς πελάτες που επιθυμούν σταθερότητα χωρίς απρόβλεπτες αλλαγές, το ΔΕΗ myHome EnterTwo αποτελεί την ιδανική λύση, καθώς προσφέρει σταθερή τιμή για 24 μήνες, απλοποιώντας τον προγραμματισμό των μηνιαίων εξόδων ενός νοικοκυριού. Οι πελάτες του σταθερού διετούς διζωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ απολαμβάνουν, επίσης, δωρεάν, για 3 μήνες, την πρόσθετη υπηρεσία GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται για τον πελάτη από Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons.

Παράλληλα, για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει ενεργειακά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως το ΔΕΗ myBusiness Enter, το οποίο διασφαλίζει σταθερότητα στο κόστος και ευελιξία στην κατανάλωση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΔΕΗ Fiber: Nέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΔΕΗ

Τα καταστήματα ΔΕΗ αποτελούν πλέον σημείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης για το ΔΕΗ Fiber, τη νέα υπηρεσία γρήγορου και αξιόπιστου Internet μέσω οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Ήδη διαθέσιμο σε 13 δήμους της Αττικής, το ΔΕΗ Fiber καλύπτει περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες, σταθερές χρεώσεις, δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης.

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της με στόχο να βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής, δημιουργώντας μία νέα ολιστική ψηφιακή πολυεπίπεδη εμπειρία. Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, σχεδιάζει και υλοποιεί νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας, χτίζοντας μια νέα σχέση μαζί τους.

World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Business
JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Εκεί που η τεχνολογία μάς συνδέει με την πολιτιστική μας κληρονομία
Τα Νέα της Αγοράς 06.08.25

Εκεί που η τεχνολογία μάς συνδέει με την πολιτιστική μας κληρονομία

Από τον βυθό των Αντικυθήρων μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η COSMOTE TELEKOM επενδύει διαχρονικά στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων ψηφιακών υποδομών

Σύνταξη
Μία καμπάνια που μας παρασύρει σε ένα οπτικοακουστικό «ταξίδι» και μας συστήνει την Ελλάδα ξανά από την αρχή
Τα Νέα της Αγοράς 31.07.25

Μία καμπάνια που μας παρασύρει σε ένα οπτικοακουστικό «ταξίδι» και μας συστήνει την Ελλάδα ξανά από την αρχή

Η νέα καμπάνια της Fraport Greece «Mr. Andrews» μάς προσκαλεί να γνωρίσουμε ξανά την Ελλάδα μέσα από τον φακό της εμπειρίας, της φιλοξενίας και της ανακάλυψης.

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

