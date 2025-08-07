Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Ξεπέρασε τα 60 καταστήματα το δίκτυο νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ πανελλαδικά, με τον μετασχηματισμό του δικτύου να συνεχίζεται δυναμικά και το 2025. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, τα νέα καταστήματα ΔΕΗ σχεδιάστηκαν για να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή, με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο.

Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και εντυπωσιακό φωτισμό, με στόχο να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή του νέου εξηλεκτρισμού.

Τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία της εταιρείας, φέρνοντας πιο κοντά στους πελάτες ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ, ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Εξειδικευμένα προϊόντα ενέργειας για τις ανάγκες των πελατών

Στα νέα καταστήματα ΔΕΗ, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες τους. Για τους φοιτητές, η ΔΕΗ σχεδίασε το ΔΕΗ myHome 4Students, ένα εξειδικευμένο ενεργειακό προϊόν με πλήρεις παροχές και διάρκεια 12 μηνών, σχεδιασμένο ειδικά για τις απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χαμηλότερη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 150 kWh κάθε μήνα, δωρεάν πάγια για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες και χωρίς επιπλέον κόστος την υπηρεσία GreenPass για έναν ολόκληρο χρόνο, με την οποία το σύνολο της κατανάλωσης αντιστοιχίζεται σε ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές. Επιπλέον, προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και εκπτώσεις σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες.

Για τους οικιακούς πελάτες που επιθυμούν σταθερότητα χωρίς απρόβλεπτες αλλαγές, το ΔΕΗ myHome EnterTwo αποτελεί την ιδανική λύση, καθώς προσφέρει σταθερή τιμή για 24 μήνες, απλοποιώντας τον προγραμματισμό των μηνιαίων εξόδων ενός νοικοκυριού. Οι πελάτες του σταθερού διετούς διζωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ απολαμβάνουν, επίσης, δωρεάν, για 3 μήνες, την πρόσθετη υπηρεσία GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται για τον πελάτη από Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons.

Παράλληλα, για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει ενεργειακά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως το ΔΕΗ myBusiness Enter, το οποίο διασφαλίζει σταθερότητα στο κόστος και ευελιξία στην κατανάλωση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΔΕΗ Fiber: Nέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΔΕΗ

Τα καταστήματα ΔΕΗ αποτελούν πλέον σημείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης για το ΔΕΗ Fiber, τη νέα υπηρεσία γρήγορου και αξιόπιστου Internet μέσω οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Ήδη διαθέσιμο σε 13 δήμους της Αττικής, το ΔΕΗ Fiber καλύπτει περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες, σταθερές χρεώσεις, δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης.

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της με στόχο να βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής, δημιουργώντας μία νέα ολιστική ψηφιακή πολυεπίπεδη εμπειρία. Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, σχεδιάζει και υλοποιεί νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας, χτίζοντας μια νέα σχέση μαζί τους.