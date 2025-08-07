magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 14:38
Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07 Αυγούστου 2025 | 12:40

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Spotlight

Θύελλα αντιδράσεων δημιούργησε μια συνέντευξη του Τζιμ Ακόστα, πρώην δημοσιογράφου του CNN, τη Δευτέρα. Ο λόγος; Το γεγονός πως η εν λόγω συνέντευξη δεν αφορούσε ζωντανό άνθρωπο, αλλά ένα ψηφιακό δημιούργημα της τεχνολογίας ΑΙ με ένα avatar του Χοακίν Όλιβερ, ενός νεαρού που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία του Marjory Stoneman Douglas High School, δημόσιο σχολείο της Φλόριντα των ΗΠΑ, το 2018.

«Αυτός ο τύπος συνέντευξης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκφράσει με λογικό τρόπο αυτό που θέλει να πει το παιδί»

Το avatar αυτό, δημιουργημένο από τους γονείς του Χοακίν, σύμφωνα με το Axios, βασίστηκε σε φωτογραφία και φωνητικό υλικό του παιδιού. Η τεχνολογία προσπάθησε να αναπαραστήσει όχι μόνο τη μορφή και τη φωνή του, αλλά και μία νοηματοδοτημένη προσωπικότητά του. Στη συνέντευξη, ο Ακόστα ρωτά δραματικά: «Τι σου συνέβη;», και το avatar απαντά με μονότονη και μερικώς στερεότυπη διατύπωση: «Με πήραν από αυτόν τον κόσμο λόγω ένοπλης βίας… Είναι σημαντικό να μιλάμε γι’ αυτά τα ζητήματα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον».

Ο Τζιμ Ακόστα, πρώην ανταποκριτής στον Λευκό Οίκο και «μαύρο πρόβατο» για τον Ντόναλντ Τραμπ, σθεναρός υποστηρικτής της θέσπισης αυστηρών νόμων για τα πυροβόλα όπλα, έχει σήμερα ένα κανάλι στο YouTube.

Τη Δευτέρα 4 Aυγούστου, πήρε συνέντευξη από ένα άβαταρ, που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, του Χοακίν Όλιβερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 17 ετών στη επίθεση στο Πάρκλαντ στη Φλόριντα, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 17 άνθρωποι το 2018, μία από τις φονικότερες στη χώρα.

YouTube thumbnail

«Γκροτέσκα», «εξαιρετικά ανησυχητική», «κακόγουστη»

Ο Ακόστα χαρακτήρισε τη συνέντευξη του «μοναδική» και εξήγησε ότι αισθάνθηκε σαν να μιλούσε με τον Χοακίν Όλιβερ. Περιέγραψε τη συναισθηματική εμπειρία ως όμορφη και ιδιαίτερα συγκινητική, σύμφωνα με την Washington Post.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, η αντίδραση στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης ήταν άμεση και έντονη. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι η τεχνητή αυτή συνύπαρξη με έναν νεκρό είναι «γκροτέσκα», «εξαιρετικά ανησυχητική» και «κακόγουστη».

Ένας χρήστης έγραψε: « Υπάρχουν επιζώντες από σχολικές επιθέσεις με όπλα που θα μπορούσατε να πάρετε συνέντευξη… αντί για εντελώς φανταστικούς χαρακτήρες». Ακόμα, ειδικοί όπως ο Χάνυ Φαρίντ, καθηγητής ψηφιακής εγκληματολογίας στο Berkeley, τόνισε ότι «αυτός ο τύπος συνέντευξης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκφράσει με λογικό τρόπο αυτό που θέλει να πει το παιδί».

Τι δήλωσαν οι γονείς του Χοακίν Όλιβερ

Οι γονείς του Χοακίν Όλιβερ, εντούτοις, σύμφωνα με το Axios, υποστήριξαν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι η αναπαράσταση μέσω AI τους έδωσε την ευκαιρία να ακούν ξανά τη φωνή του παιδιού τους, αλλά με πλήρη επίγνωση των ορίων αυτής της αναπαράστασης.

Ο Μάνιουελ Όλιβερ δήλωσε: «Δεν θέλω κανείς να πιστέψει ότι προσπαθώ να τον φέρω πίσω», αλλά παράλληλα εξήγησε πόσο πολύτιμο ήταν να ακούει ξανά τη φωνή του γιου του. Η οικογένεια σκοπεύει να εξελίξει περαιτέρω την πρωτοβουλία: σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ψηφιακή παρουσία του AI‑Χοακίν στα social media, ακόμη και να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες ομιλίες ή σε συζητήσεις για αλλαγές στην οπλοκατοχή.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η οικογένεια Όλιβερ, σύμφωνα με τον Guardian, χρησιμοποίησε την τεχνολογία AI ως εργαλείο πολιτικής παρέμβασης. Το 2024, συμμετείχαν στο «The Shotline», ένα πρόγραμμα αυτοματοποιημένων κλήσεων όπου η φωνή του Χοακίν αναπαράχθηκε τεχνητά και καλούσε βουλευτές να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της ένοπλης βίας, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Business
JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ
Κηδείες παντού 06.08.25

Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ

Ο Ice-T είναι ο παρουσιαστής του νέου ντοκιμαντέρ Δόξα και Φαιντανύλη (Fame and Fentanyl) για τη φρικτή αλήθεια για την επιδημία φαιντανύλης στις ΗΠΑ που δολοφονεί χιλιάδες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»
Σπουδαία σταδιοδρομία 06.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»

Ο Jovan Marjanović, διευθυντής του φεστιβάλ, εξήρε τον Γουίλεμ Νταφό, αναφέροντας: «Είτε πρωταγωνιστεί σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή είτε σε μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, οι χαρακτήρες του είναι αξέχαστοι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του
«Αναληθείς πληροφορίες» 06.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του

O σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Ο Da Dada (όπως με αποκαλούν τα παιδιά μου) είναι καλά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον
«The Resurrection» 06.08.25

«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον

Το «The Resurrection of the Christ» είναι η συνέχεια της βιβλικής επικής ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού», η οποία παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών.

Σύνταξη
Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba
Από τον 19ο αιώνα 05.08.25

Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba

Στην εποχή του ChatGPT, μια παραδοσιακή συνήθεια συνεχίζεται στην Αβάνα. Γυναίκες διαβάζουν δυνατά τραγούδια και μυθιστορήματα στους εργάτες που τυλίγουν πούρα Cohiba και Mareva στο χέρι, ενώ παράλληλα απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Mνημείο στρατηγού που κατηγορείται ότι είχε σχέσεις με την Κου Κλουξ Κλαν θα επανεγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον
Black Lives Matter 05.08.25

Mνημείο στρατηγού που κατηγορείται ότι είχε σχέσεις με την Κου Κλουξ Κλαν θα επανεγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον

Τον Ιούνιο του 2020, διαδηλωτές και διαδηλώτριες χρησιμοποιώντας δύο σχοινιά αναποδογύρισαν το άγαλμα του στρατηγού και στη συνέχεια το περιέλουσαν με υγρό, λίγο πριν το κάψουν σε ζωντανή μετάδοση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» για τον διαδικτυακό πυρετό γύρω από το σίκουελ
Υποθετικά σενάρια 05.08.25

Η σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» για τον διαδικτυακό πυρετό γύρω από το σίκουελ

Η Αλίν Μπρος ΜακΚένα, σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» δήλωσε πρόσφατα στο IndieWire ότι η απροσδόκητη προσοχή που λαμβάνει η ταινία αποτελεί τεράστιο όφελο -και πως οχι, η πλοκή και η μόδα δεν κινδυνεύουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το Χόλιγουντ στη Λεμεσό: Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι κάνει comeback τραγουδώντας στην Κύπρο
Ρεζερβέ 04.08.25

Από το Χόλιγουντ στη Λεμεσό: Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι κάνει comeback τραγουδώντας στην Κύπρο

Ο Κέβιν Σπέισι θα εμφανιστεί στη Λεμεσό, σε μια προσπάθεια να αναβιώσει την καριέρα του στο σόουμπιζ τραγουδώντας με big band σε μια εκδήλωση με VIP πακέτο αξίας 1.300 ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Yogurt Shop Murders – Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος
Ντοκιμαντέρ 04.08.25

The Yogurt Shop Murders - Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος

Το The Yogurt Shop Murders του ΗΒΟ είναι τόσο έντονο και σκληρό όσο το είδος του αληθινού εγκλήματος, ειδικά καθώς ξεκινά με το τραύμα που υπέστησαν τα θύματα, οι οικογένειές τους και άλλοι που βρίσκονται σε τροχιά πολύ κοντά στην τραγωδία

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλοπιμαία που «προστατεύουν από το κακό μάτι τους ληστές»; – Ακόμη αγνοούνται τα τέσσερα κειμήλια του Μουσείου Drents
Culture Live 04.08.25

Κλοπιμαία που «προστατεύουν από το κακό μάτι τους ληστές»; – Ακόμη αγνοούνται τα τέσσερα κειμήλια του Μουσείου Drents

Τον Ιανουάριο ομάδα ατόμων ανατίναξε μια πλαϊνή πόρτα του μουσείου Drents, κατέστρεψε την προθήκη με τα πολύτιμα αντικείμενα και διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο αργότερα βρέθηκε καμένο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο «Χασάπης της Λυών», το δίκτυο κοκαΐνης και το πραξικόπημα: Η ζωή του Κλάους Μπάρμπι μετά τους ναζί
Stories 04.08.25

Ο «Χασάπης της Λυών», το δίκτυο κοκαΐνης και το πραξικόπημα: Η ζωή του Κλάους Μπάρμπι μετά τους ναζί

Ο ναζιστής Κλάους Μπάρμπι, γνωστός ως ο «Χασάπης της Λυών», πέρασε περίπου 30 χρόνια ανενόχλητος στη Βολιβία προτού συλληφθεί, δικαστή και καταδικαστεί για τα εγκλήματά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι ΗΠΑ θα πέσουν όπως η Ρώμη»: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο Νονός και το επίμονο ρίσκο
Θρύλος 03.08.25

«Οι ΗΠΑ θα πέσουν όπως η Ρώμη»: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο Νονός και το επίμονο ρίσκο

Σε εκδήλωση προς τιμήν του, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα μίλησε για το Νονό, το ρίσκο ως ποιότητα και το μεγαλύτερο εμπορικό φιάσκο της καριέρας του, το πρόσφατο Megalopolis, που έχει προφητικό χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο