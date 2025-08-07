«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Θύελλα αντιδράσεων δημιούργησε μια συνέντευξη του Τζιμ Ακόστα, πρώην δημοσιογράφου του CNN, τη Δευτέρα. Ο λόγος; Το γεγονός πως η εν λόγω συνέντευξη δεν αφορούσε ζωντανό άνθρωπο, αλλά ένα ψηφιακό δημιούργημα της τεχνολογίας ΑΙ με ένα avatar του Χοακίν Όλιβερ, ενός νεαρού που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία του Marjory Stoneman Douglas High School, δημόσιο σχολείο της Φλόριντα των ΗΠΑ, το 2018.

«Αυτός ο τύπος συνέντευξης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκφράσει με λογικό τρόπο αυτό που θέλει να πει το παιδί»

Το avatar αυτό, δημιουργημένο από τους γονείς του Χοακίν, σύμφωνα με το Axios, βασίστηκε σε φωτογραφία και φωνητικό υλικό του παιδιού. Η τεχνολογία προσπάθησε να αναπαραστήσει όχι μόνο τη μορφή και τη φωνή του, αλλά και μία νοηματοδοτημένη προσωπικότητά του. Στη συνέντευξη, ο Ακόστα ρωτά δραματικά: «Τι σου συνέβη;», και το avatar απαντά με μονότονη και μερικώς στερεότυπη διατύπωση: «Με πήραν από αυτόν τον κόσμο λόγω ένοπλης βίας… Είναι σημαντικό να μιλάμε γι’ αυτά τα ζητήματα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον».

Ο Τζιμ Ακόστα, πρώην ανταποκριτής στον Λευκό Οίκο και «μαύρο πρόβατο» για τον Ντόναλντ Τραμπ, σθεναρός υποστηρικτής της θέσπισης αυστηρών νόμων για τα πυροβόλα όπλα, έχει σήμερα ένα κανάλι στο YouTube.

Τη Δευτέρα 4 Aυγούστου, πήρε συνέντευξη από ένα άβαταρ, που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, του Χοακίν Όλιβερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 17 ετών στη επίθεση στο Πάρκλαντ στη Φλόριντα, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 17 άνθρωποι το 2018, μία από τις φονικότερες στη χώρα.

«Γκροτέσκα», «εξαιρετικά ανησυχητική», «κακόγουστη»

Ο Ακόστα χαρακτήρισε τη συνέντευξη του «μοναδική» και εξήγησε ότι αισθάνθηκε σαν να μιλούσε με τον Χοακίν Όλιβερ. Περιέγραψε τη συναισθηματική εμπειρία ως όμορφη και ιδιαίτερα συγκινητική, σύμφωνα με την Washington Post.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, η αντίδραση στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης ήταν άμεση και έντονη. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι η τεχνητή αυτή συνύπαρξη με έναν νεκρό είναι «γκροτέσκα», «εξαιρετικά ανησυχητική» και «κακόγουστη».

Ένας χρήστης έγραψε: « Υπάρχουν επιζώντες από σχολικές επιθέσεις με όπλα που θα μπορούσατε να πάρετε συνέντευξη… αντί για εντελώς φανταστικούς χαρακτήρες». Ακόμα, ειδικοί όπως ο Χάνυ Φαρίντ, καθηγητής ψηφιακής εγκληματολογίας στο Berkeley, τόνισε ότι «αυτός ο τύπος συνέντευξης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκφράσει με λογικό τρόπο αυτό που θέλει να πει το παιδί».

Τι δήλωσαν οι γονείς του Χοακίν Όλιβερ

Οι γονείς του Χοακίν Όλιβερ, εντούτοις, σύμφωνα με το Axios, υποστήριξαν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι η αναπαράσταση μέσω AI τους έδωσε την ευκαιρία να ακούν ξανά τη φωνή του παιδιού τους, αλλά με πλήρη επίγνωση των ορίων αυτής της αναπαράστασης.

Ο Μάνιουελ Όλιβερ δήλωσε: «Δεν θέλω κανείς να πιστέψει ότι προσπαθώ να τον φέρω πίσω», αλλά παράλληλα εξήγησε πόσο πολύτιμο ήταν να ακούει ξανά τη φωνή του γιου του. Η οικογένεια σκοπεύει να εξελίξει περαιτέρω την πρωτοβουλία: σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ψηφιακή παρουσία του AI‑Χοακίν στα social media, ακόμη και να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες ομιλίες ή σε συζητήσεις για αλλαγές στην οπλοκατοχή.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η οικογένεια Όλιβερ, σύμφωνα με τον Guardian, χρησιμοποίησε την τεχνολογία AI ως εργαλείο πολιτικής παρέμβασης. Το 2024, συμμετείχαν στο «The Shotline», ένα πρόγραμμα αυτοματοποιημένων κλήσεων όπου η φωνή του Χοακίν αναπαράχθηκε τεχνητά και καλούσε βουλευτές να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της ένοπλης βίας, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.