Φωτιά σε σπίτι στον Πειραιά – Απομακρύνθηκαν κάτοικοι

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Σπάρτης στη Δραπετσώνα στον Πειραιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα και 10 Πυροσβέστες, η οποία και έσβησε τη φωτιά.

Από το σπίτι απομακρύνθηκαν δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και βρίσκονταν σε διπλανό σπίτι, ενώ οι φλόγες, ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν σε παρακείμενα σπίτια.