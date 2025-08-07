Φωτιά σε σπίτι στον Πειραιά – Απομακρύνθηκαν κάτοικοι
Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε παρακείμενα σπίτια
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε σπίτι στην οδό Σπάρτης στη Δραπετσώνα στον Πειραιά.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα και 10 Πυροσβέστες, η οποία και έσβησε τη φωτιά.
Από το σπίτι απομακρύνθηκαν δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και βρίσκονταν σε διπλανό σπίτι, ενώ οι φλόγες, ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν σε παρακείμενα σπίτια.
