Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Ασταθές το εμπορικό ισοζύγιο με την Τουρκία – Τι έδειξαν τα στοιχεία για το 2024
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Αυγούστου 2025 | 06:00

Ασταθές το εμπορικό ισοζύγιο με την Τουρκία – Τι έδειξαν τα στοιχεία για το 2024

Το εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδας διευρύνθηκε σε 596 εκατ. ευρώ έναντι 283 εκατ. ευρώ

Αντίστροφη φαίνεται να είναι πλέον η πορεία για το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, σύμφωνα και με την ετήσια έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

Η πλεονασματική υπέρ της Ελλάδας εικόνα για το εμπορικό ισοζύγιο που καταγραφόταν κατά τη δεκαετία 2009-2020 (με εξαίρεση το 2016), την τελευταία πενταετία δείχνει πως υπάρχει έλλειμμα που αυξήθηκε σημαντικά από 231 εκατ. ευρώ σε 1,72 δισ. ευρώ το 2024.

Από αύξηση σε μείωση οι εξαγωγές προς την Τουρκία

Το 2024, οι ελληνικές εξαγωγές προς Τουρκία ανήλθαν σε 1,521 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 16,34%. Αντίστοιχα, κατά την εξεταζομενη περίοδο, ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 4,6% έναντι του 2023, ανερχόμενος σε €4,751 δισ ευρώ, επιφέροντας περαιτέρω σημαντική επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο, με έλλειμμα για την Ελλάδα ύψους € 1,72 δισ. ευρώ, έναντι 907 εκατ. ευρώ το 2023.

Ελλάδα Τουρκία

Ως προς την πορεία των διμερών σχέσεων το 2025, το εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδας παρουσιάζει σημάδια διεύρυνσης, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της τ/Στατιστικής Υπηρεσίας, ως εξής:

• Το α τρίμηνο 2025, οι εξαγωγές της χώρας μας προς Τουρκία ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ έναντι 332 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 17%

• Αντίστοιχα, οι τουρκικές εξαγωγές προς Ελλάδα, κατά την εν θέματι περίοδο, ανήλθαν σε 872 εκατ. ευρώ έναντι 615 ευρώ κατά το ά τρίμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 41%

• Ως εκ τούτου, ο διμερής όγκος εμπορίου, κατά την υπό εξέταση περίοδο, ανήλθε σε 1,15 δις ευρώ, έναντι 947 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο 2024

Το εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδας διευρύνθηκε σε 596 εκατ. ευρώ έναντι 283 εκατ. ευρώ

Εισαγωγές και εξαγωγές

Βάσει των στοιχείων της τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2024 η Ελλάδα κατατάσσεται την 41η θέση ως προμηθεύτρια χώρα της Τουρκίας και στην 13η θέση ως εξαγωγικός προορισμός τουρκικών προϊόντων. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα, ως προμηθεύτρια χώρα, καταλαμβάνει την 15η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, που εξάγουν προς την Τουρκία.

Ως προς τη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών, σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα ήταν τα ορυκτά καύσιμα (26,9% επί του συνόλου), το εκκοκισμένο βαμβάκι (12%), οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (10,6% επί του συνόλου), τα ελάσματα αργιλίου (6,6%) και τα φάρμακα (6,2%).

Το 2024 οι ελληνικές εισαγωγές από Τουρκία ανήλθαν σε €3,23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,58%, με σημαντικότερα προϊόντα τα ορυκτά καύσιμα (15,1% επί του συνόλου), τα επιβατικά αυτοκίνητα (5%), τα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου χάλυβα (3,93%)και τα ιχθηρά νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη (3,4%).

Ελλάδα Τουρκία
Ελλάδα Τουρκία

Τα κρίσιμα πετρελαιοειδή

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου της Τουρκίας για την αναβάθμιση της ενεργειακής της πολιτικής, με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησής της από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, η λειτουργία του διυλιστηρίου Star στη Σμύρνη-επένδυση της αζέρικης κρατικής εταιρείας Socar- καθώς και αντίστοιχες ενεργειακές επενδύσεις, που υλοποιούνται τελευταίως σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, αναμένεται να υποκαταστήσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις ελληνικές εξαγωγές πετρελαιοειδών, κατά τα προσεχή έτη.

Υπό αυτό το πρίσμα, το 2024 παρατηρείται ότι οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την Τουρκία υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023 και ανήλθαν σε 488,8 εκατ. ευρώ έναντι 242,5 εκατ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Ελλάδας στην Τουρκία το 2024 μειώθηκαν από 570 εκατ. ευρώ σε 410 εκατ. ευρώ, το 2023.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της Ελλάδας χωρίς τα πετρελαιοειδή, αυξήθηκε κατά 32%, ενώ με τα πετρελαιοειδή η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη κατά 89,64%.

Πηγή: ot.gr

Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

