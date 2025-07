Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ένα χωριό της Ινδίας, όταν ένα ενός έτους αγοράκι δάγκωσε το κεφάλι μιας κόμπρας, σκοτώνοντας την ακαριαία.

Ο μικρός Γκοβίντα αντέδρασε γενναία όταν το φίδι τυλίχθηκε γύρω από το χέρι του, ενώ εκέινος έπαιζε έξω από το σπίτι του, στη μικρή πόλη Μπετιάχ, κοντά στα σύνορα Ινδίας-Νεπάλ.

«Όταν είδαμε το φίδι στο χέρι του παιδιού, τρέξαμε προς το μέρος του, αλλά εκείνο είχε ήδη δαγκώσει το φίδι, σκοτώνοντάς το επί τόπου», είπε η γιαγιά του παιδιού.

Λίγο μετά το δάγκωμα, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα τοπικό κέντρο υγείας, πριν μεταφερθεί στο Government Medical College Hospital (GMCH) στο Μπετιάχ για εξειδικευμένη περίθαλψη. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η κόμπρα πέθανε από τραύματα στο κεφάλι και στο στόμα, τα οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από το δάγκωμα του παιδιού.

In Bettiah, Bihar, a one-year-old child bit a cobra, causing the snake’s death. A few hours later, the child fainted. The doctor confirmed no signs of venom in the child’s body and stated that the child is out of danger.

pic.twitter.com/LNSHoys1YX

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 26, 2025