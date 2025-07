Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι και να υποστεί ζημιές πολυκατοικία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Χθες βράδυ, οι αρχές στη Σούμι, περιφέρεια στη βορειοανατολική Ουκρανία, έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς και τραυματίες σε πλήγμα ρωσικού drone εναντίον λεωφορείου.

People are hiding in Kyiv metro stations from russian drones and missiles. pic.twitter.com/B4r1pzmeMS

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 28, 2025