«Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό o Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ»

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, το όνομα του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ γράφτηκε για τον Ολυμπιακό και πως οι Πειραιώτες παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Μάλιστα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Ντάστι Γκάρζα, «πάει» το θέμα και ένα βήμα παρακάτω, αφού σε ποστάρισμά του στα social media αναφέρει πως «ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό».

Brandon Boston Jr., who attempted to earn a roster spot with the Spurs last fall, is now in advanced talks with Greek basketball club Olympiacos of the EuroLeague. A report earlier today indicated he might join former Spur Lonnie Walker at Maccabi Tel-Aviv, but a deal could be… pic.twitter.com/CYtDvOXYfL

«Ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει θέση στο ρόστερ των Σπερς το περασμένο φθινόπωρο, βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Euroleague.

Νωρίτερη αναφορά σήμερα έκανε λόγο για πιθανή μετακίνησή του στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου θα ενωνόταν με τον πρώην συμπαίκτη του στους Σπερς, Λόνι Γουόκερ, ωστόσο όλα δείχνουν πως τελικά είναι πολύ πιο κοντά στο να υπογράψει στην Ελλάδα».

Brandon Boston Jr. looks to be headed overseas and though the situation is still unfolding, make no mistake. Players aren’t going abroad because they lack options.

It’s no longer just washed vets and two-way guys. More young players are choosing Europe and thriving. 🧵(1/8) pic.twitter.com/dw0aSowqQI

— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) July 28, 2025