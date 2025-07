Σάκκαρη – Ναβάρο 2-0: Με τρομερό τένις στους «8» του Citi Open

Ακάθεκτη συνεχίζει η Μαρία Σάκκαρη στο Citi Open της Ουάσινγκτον. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπαιξε πολύ καλό τένις κόντρα στην Έμα Ναβάρο και νίκησε την Αμερικανίδα -για τρίτη συνεχόμενη φορά- με 2-0 σετ (7-5, 7-6) για να προκριθεί στους «8» της διοργάνωσης,

Το παιχνίδι ήταν πολύ «κλειστό», με τις δύο τενίστριες να μην μπορούν να ξεφύγουν, με την Αμερικανίδα μάλιστα να χάνει συνολικά τρία break point σε δύο διαφορετικά games του πρώτου σετ.

Η Σάκκαρη άντεξε στην πίεση, βρήκε απαντήσεις και έκλεισε το πρώτο σετ βρίσκοντας με τη σειρά της το μοναδικό break για το 7-5.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τη Σάκκαρη να αποδίδει και πάλι πολύ καλό τένις, καθαρίζοντας το σετ στο tie break, όπου έχασε μονάχα έναν πόντο.

Understood the assignment 🫡@mariasakkari knocks out No.2 seed Emma Navarro 7-5, 7-6(1) to return to the Washington quarterfinals.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/kmeuBdjlgg

— wta (@WTA) July 24, 2025