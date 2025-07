Η απίστευτη χρηματιστηριακή αξία του Λαμίν Γιαμάλ: Ο ακριβότερος 18χρονος στην ιστορία (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί το παιδί-θαύμα του ποδοσφαίρου, έχει σαρώσει τα πάντα με την Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας και «τρελαίνει» όλη την υφήλιο με όσα έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία.

Ο Ισπανός εξτρέμ μπήκε από μικρός στα «βαθιά», καθώς ρίχτηκε στη μάχη από τον Τσάβι να σώσει τα «ασυμμάζεφτα» στην κρίση της Μπαρτσελόνα. Σε ηλικία 16 ετών, ο Γιαμάλ όχι μόνο έκανε αυτά που ζητούσε ο τεχνικός του, αλλά κατάφερε με την πάροδο του χρόνου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και με τις εμφανίσεις του να θεωρείται ο «Μεσσίας» που θα επαναφέρει τους Καταλανούς στην κορυφή.

Μέσα από την κρίση της Μπαρτσελόνα, ο Ισπανός αναδείχθηκε στην ομάδα του νυν τεχνικού της Χάνσι Φλικ, και με τις σωστές μεταγραφικές κινήσεις, την επανέφερε εκεί που πραγματικά ανήκει.

Ο Γιαμάλ βρέθηκε από νεαρή ηλικία να είναι ο «σούπερ σταρ» της ομάδας, με το ταλέντο του να ξεδιπλώνεται μέσα στο γήπεδο σαν μια απομίμηση του Λιονέλ Μέσι. Κάποιοι θεωρούν ότι πήρε το χάρισμα του «πούλγκα», από την φωτογραφία που δείχνει τον Ισπανό σε μικρή ηλικία στην αγκαλιά του Αργεντινού «GOAT».

Στα 18 του πλέον, ο Γιαμάλ έχει σηκώσει τα πάντα στην Ισπανία, την οποία οδήγησε και στην κατάκτηση του EURO το καλοκαίρι του 2024.

Δικαίως, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως ο ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα 18 του, ξεπερνώντας κατά πολύ τους παίκτες των προηγούμενων γενιών που πέρασαν από την μεγάλη «σκηνή» της «στρογγυλής θεάς»

Σύμφωνα με το transfermarkt, η χρηματιστηριακή αξία του Γιαμάλ στην ηλικία των 18, είναι στα 200 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας τον τον πρώτο στην ιστορία του ποδοσφαίρου που το καταφέρενει.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλινγχαμ με 70 εκατομμύρια ευρώ, στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Τζαμάλ Μουσιάλα με 38 εκατομμύρια ευρώ, την τέταρτη θέση μοιράζονται οι Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους με 35 εκατομμύρια, ενώ την πεντάδα κλείνει ο Έρλινγκ Χάλαντ με μόλις 2 εκατομμύρια ευρώ.

