Φουρνιέ για Αβδάλα: «Καλός παίκτης, μπορεί να γίνει πραγματικά καλός αν…»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και ειδικότερα στο «Χ» και δεν γινόταν να μην σχολιάσει τον μεγάλο προημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Εθνική Ελλάδας για το Eurobasket U20.

Ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού είδε το ματς και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά, όμως αναφέρθηκε τόσο στη νίκη των «τρικολόρ» με 72-70, αλλά και στον Νεοκλή Αβδάλα.

«Καλή μάχη παιδιά» παραθέτοντας τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας. Στη συνέχεια «απάντησε» σε φίλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε απαντήσει στην ανάρτησή του με τον Νεοκλή Αβδάλα: «Καλός παίκτης! Μπορεί να γίνει πραγματικά καλός εάν προσαρμόσει κάποια πράγματα» ανέφερε στη συνέχεια ο Εβάν Φουρνιέ.

Good player! Can be really good if he adjusts a few things

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 17, 2025