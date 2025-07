Σάλος με τις νέες αποκαλύψεις για το πάρτι του Γιαμάλ: «Ζητούσε κοπέλες με συγκεκριμένες διαστάσεις στήθους»

Ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε 18 χρονών και έκανε ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσει το γεγονός ότι ενηλικιώθηκε. Η λίστα των καλεσμένων ήταν στενή, ο έλεγχος και οι περιορισμοί αυστηροί, όμως μια μέρα μετά έρχονται συνεχώς αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν, με τον νεαρό αστέρα της Μπαρτσελόνα να προκαλεί σάλο.

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Γιαμάλ αποφάσισε να ξεκινήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις με ένα οικογενειακό γεύμα σε εστιατόριο και αργότερα, συνέχισε τον εορτασμό με ένα ιδιωτικό πάρτι σε ένα πολυτελές διαμέρισμα.

Το πάρτι συγκέντρωσε πάνω από 200 καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μέρους της ομάδας της Μπαρτσελόνα, influencers, τραγουδιστές και στενούς φίλους του παίκτη.

Ωστόσο, η απόφαση να συμπεριληφθούν άτομα με νανισμό για καθαρά ψυχαγωγικούς σκοπούς έχει προκαλέσει διαμάχη, μια πρακτική που έχει καταγγελθεί από τον Σύλλογο Ατόμων με Αχονδροπλασία και Άλλες Σκελετικές Δυσπλασίες με Νανισμό (ΑΔΕΕ).

Από την άλλη, ο δημοσιογράφος Χαβιέρ Ντε Χόγιος, εξήγησε, μέσω του λογαριασμού του στο TikTok, ότι υπήρχε μια γνωστή Ισπανίδα influencer στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων που αρνήθηκε να παρευρεθεί στο πάρτι, επειδή δεν της άρεσαν οι όροι που επιβλήθηκαν για τον εορτασμό.

«Υπάρχει ένας influencer που αρνήθηκε να πάει στο πάρτι του Γιαμάλ… είναι influencer με πολλούς followers…», άρχισε να λέει σε όλους τους followers του στο TikTok. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο Γιαμάλ της είπε να μην πάει στο πάρτι με άλλον άτομο κααθώς της είπαν «Δεν μπορείς να συνοδεύεσαι από άνδρες».

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι δεν ήταν δυνατό να παρευρεθούν ούτε με κινητά τηλέφωνα, καθώς δεν ήθελαν να καταγραφεί περιεχόμενο λόγω της παρουσίας πολλών οικείων προσώπων. «Αυτός ήταν ο κωδικός για να αφήσουμε το κινητό τηλέφωνο έξω, έτσι ώστε όλοι να είναι χαλαροί στο πάρτι», είπε.

🗣️ Claudia Calvo (Spanish model): «I was asked to attend Lamine Yamal’s birthday party. They offered us between €10k – €20k to go, but I don’t know what they expected from us. They were asking for blonde women with very specific chest dimensions. We couldn’t take our phones.» pic.twitter.com/Fa2NZN69mh

«Επίσης, δεν τους είπαν πού ήταν η ακριβής τοποθεσία. Έφτασαν σε ένα σημείο… Εκεί τα πήραν και τα πήγαν στο πάρτι. Με αυτόν τον τρόπο, η τοποθεσία δεν διέρρευσε σε κανέναν. Αυτό δεν έκανε τον influencer πολύ χαρούμενο… και γι’ αυτό αποφάσισε να μην πάει», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος στο TikTok.

This Spanish model just exposed what really went down behind the scenes at Lamine Yamal’s birthday party and it’s sounding wild, from cash offers to creepy guest requests.

What did Claudia Calvo reveal about Yamal’s €20k invite-only party? 👇🏽🧵 pic.twitter.com/Hknp33Bil3

— Fondre (@UTDFondre) July 14, 2025