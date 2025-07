«Γνωρίζω πού βρίσκονται τα λείψανα του Ιησού» λέει μελετητής του μυστικισμού

Απίθανους ισχυρισμούς για την τύχη των λειψάνων του Ιησού διατυπώνει ο αυτοαποκαλούμενος ηγέτης των Ναϊτών Ιπποτών, τάγματος που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα για την προστασία των χριστιανών στους Αγίους Τόπους στη διάρκεια των Σταυροφοριών.

Τα λείψανα μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ, ισχυρίστηκε ο Τίμοθι Χόγκαν σε συνέντευξή του στο Danny Jones Podcast.

Οι Ναΐτες μετέφεραν τα ιερά λείψανα στον Νέο Κόσμο χωρίς να ενημερώσουν το Βατικανό, είπε ο Χόγκαν σύμφωνα με την Daily Mail.

Τα λείψανα, υποστήριξε βρέθηκαν τον Μεσαίωνα στον λεγόμενο «χαμένο τάφο του Ιησού», ή «Τάφο Ταλπιότ», ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1980 στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Ήξεραν ότι η καθολική Εκκλησία θα είχε θάψει την ιστορία, επειδή έρχεται σε αντίθεση με το δόγμα της» είπε Χόγκαν, ο οποίος δηλώνει Μέγας Διδάσκαλος των Ναϊτών, παρόλο που το Τάγμα διαλύθηκε από τον Πάπα Κλήμη Ε΄ το 1312 έπειτα από κατηγορίες για αίρεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα οστά του Ιησού φυλάσσονται σήμερα σε δύο θησαυροφυλάκια κάπου στα βορειοδυτικά της Αμερικής.

Σύμφωνα με τον Χόγκαν , στον τάφο Ταλπιότ οι αρχαιολόγοι βρήκαν δέκα οστεοφυλάκια που πιστεύεται ότι περιέχουν τα οστά του Ιησού, της Μαρίας Μαγδαληνής, του Ιωάννη του Βαπτιστή και των παιδιών τους.

