O υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι αν το Ιράν αρνηθεί να διαπραγματευθεί ένα αυστηρό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τότε ενδέχεται να τεθούν εκ νέου σε ισχύ οι εις βάρος του κυρώσεις που ίσχυαν πριν από δέκα χρόνια και οι οποίες αφορούσαν τομείς όπως την άμυνα, την ενέργεια και τον τραπεζικό τομέα.

Όπως ανέφερε ο Γάλλος υπουργός, η Γαλλία -μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της- μπορεί, με μια επιστολή προς τον ΟΗΕ να επαναφέρει το παγκόσμιο εμπάργκο κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ζαν Νοέλ Μπαρό αναφέρθηκε στον μηχανισμό του «snapback», μια διαδικασία που δίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη δικαιοδοσία επαναφοράς των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν.

