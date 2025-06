«Στον ΠΑΟΚ με 1 εκατ. ευρώ ο Μεϊτέ»

Για συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπενφίκα για την απόκτηση του Σουαλιό Μεϊτέ, κάνει λόγο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως οι δύο ομάδες συμφώνησαν στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ώστε ο παίκτης να γίνει μόνιμα κάτοικος Θεσσαλονίκης.

«Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε για την οριστική μεταγραφή του Σουαλιό Μεϊτέ από την Μπενφίκα. Ενεργοποιήθηκε η ρήτρα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς ο 31χρονος μέσος είχε μόνο έναν χρόνο συμβόλαιο με την Μπενφίκα».

🚨⚪️⚫️ Excl: PAOK agree deal to sign Soualiho Meité on permanent move from Benfica.

Clause activated for €1m as 31 year old midfielder only had 1 year left on his contract at Benfica.

Here we go. 🇬🇷 pic.twitter.com/0VHZ6Z0jdS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025