Pornhub Pride Insights 2025: Σχεδόν οι μισοί θεατές gay ανδρικού πορνό είναι γυναίκες. Γιατί;

Κάθε χρόνο, το Pornhub δημοσιεύει τα Pride Insights, μια έκθεση που αναλύει τις συνήθειες προβολής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, προσφέροντας λεπτομέρειες σχετικά με τις αναζητήσεις και τους δημοφιλέστερους ενήλικες performers.

Η φετινή έρευνα έδειξε ότι το 47% των θεατών gay πορνό ήταν γυναίκες. Αν και μοιάζει παράδοξο, το ποσοστό δεν είναι πρωτοφανές.

Ήδη από το 2014, το Pornhub είχε αποκαλύψει το μεγάλο ενδιαφέρον των γυναικών για το gay ανδρικό πορνό.

Από το 2015 το ενήλικο περιεχόμενο με gay άνδρες ήταν σταθερά η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία πορνό μεταξύ των γυναικών επισκεπτριών του ιστότοπου.

Με την πάροδο των ετών, μια σειρά από ακαδημαϊκές μελέτες έχουν επίσης υποστηρίξει τα στοιχεία του Pornhub.

Γιατί οι γυναίκες βλέπουν gay ανδρικό πορνό;

Έρευνα από την καθηγήτρια εγκληματολογίας Λούσι Νέβιλ, που παρουσιάστηκε στο βιβλίο της Girls Who Like Boys Who Like Boys και σε άρθρο της εφημερίδας The Sunday Times της Νότιας Αφρικής, ρίχνει φως στους λόγους πίσω από την αυξανόμενη δημοτικότητα του gay ανδρικού πορνό στις γυναίκες.

Η Νέβιλ, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερες από 500 γυναίκες για το βιβλίο της, εντόπισε αρκετούς βασικούς λόγους για αυτή την προτίμηση. Ένας απλός, αλλά σημαντικός λόγος, είναι ότι «ένας μεγάλος αριθμός γυναικών απολαμβάνει το γυμνό ανδρικό σώμα».

Η ερευνήτρια σημείωσε ότι η κοινωνία εξακολουθεί να θεωρεί την ανδρική γύμνια ως «ακατάλληλη, αστεία ή τρομακτική». Ως εκ τούτου, πολλές από τις γυναίκες που μίλησε η Νέβιλ επιθυμούσαν να βρουν έναν τρόπο να κοιτάζουν άνδρες και να εκτιμούν τον ανδρικό ερωτισμό.

Ορισμένες γυναίκες επιθυμούσαν επίσης να ανατρέψουν το «ανδρικό βλέμμα», την ιδέα δηλαδή ότι μεγάλο μέρος του πορνό δημιουργείται για να καλύψει τις σεξουαλικές επιθυμίες των ετεροφυλόφιλων ανδρών, αγνοώντας εκείνους που έλκονται από τους άνδρες performer ενήλικου περιεχομένου.

Οι γυναίκες που παρακολουθούν gay ανδρικό πορνό το κάνουν επειδή «δεν αισθάνονται ένοχες ή ανήσυχες για τη συναίνεση και την απόλαυση των γυναικών performer» ή απλά αγαπούν το γυμνό, ανδρικό σώμα

Όχι άλλο τραύμα

Η Νέβιλ αποκάλυψε έναν πιο σοβαρό λόγο: για τα θύματα βιασμού και τις επιζήσασες βίας κακοποίησης, το gay ανδρικό πορνό είναι «ένα από τα ελάχιστα ερωτικά περιεχομένα ενηλίκων που μπορούν να απολαύσουν χωρίς να βιώνουν ξανά το τραύμα τους».

Οι γυναίκες που παρακολουθούν gay ανδρικό πορνό το κάνουν επειδή «δεν χρειάζεται να αισθάνονται ένοχες ή ανήσυχες για γυναίκες performers, ή να αναρωτιούνται αν το απολαμβάνουν, αν τις εκμεταλλεύονται, αν πονάει, αν πραγματικά είχαν οργασμό».

Τέλος, ορισμένες γυναίκες ανέφεραν ότι απολαμβάνουν την «πολυχρηστικότητα» του gay σεξ, με τους θεατές να μην γνωρίζουν ποιος θα είναι ο «ενεργητικός ή ο παθητικός» στο gay πορνό.

Για τις γυναίκες που ασχολούνται με το kink και το BDSM, το γεγονός ότι οι gay άνδρες πορνοστάρ είναι του ίδιου φύλου «αφαιρεί μερικές από τις εν δυνάμει ενοχλητικές δυναμικές επιβολής και υποταγής σε ερωτικές σκηνές».

Τα άλλα highlights

Άλλα ενδιαφέροντα σημεία από την ανάλυση της ιστοσελίδας ερωτικού περιεχομένου για τον Μήνα Υπερηφάνειας είναι:

Οι ΗΠΑ έδειξαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για Αφροαμερικανούς ενήλικες performers.

Η μεγαλύτερη μερίδα θεατών ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έδειξε φέτος ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άνδρες με τατουάζ.

Ο πιο προβεβλημένος performer ήταν ο bisexual Μαλίκ Ντελγκάτι (βλ. cover image).

Η Βόρεια Ντακότα βλέπει περισσότερο gay πορνό από άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η κατηγορία «twink» είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και σε ολόκληρη τη Ρωσία. Σε Μεσόγειο η κατηγορία «daddy» κερδίζει το κοινό.