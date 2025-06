Λίβερπουλ: Δικός της και ο Κέρκεζ (pic, vid)

Την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ ανακοίνωσε η Λίβερπουλ, μετά από αυτές των Βιρτς και Φρίμπονγκ, με τον Ούγγρο αριστερό μπακ να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο, αφού πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μου έδειξαν πραγματικά μεγάλη αγάπη, ακόμη και πριν ανακοινωθεί η συμφωνία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κέρκεζ, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Reds.

Welcome to the Reds, Milos Kerkez! pic.twitter.com/ef6cRqb7XX

We have completed the signing of Milos Kerkez from AFC Bournemouth 🔴

— Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025