«Υπέγραψε στη Λίβερπουλ ο Κέρκεζ – Μένει μόνο η ανακοίνωση» (pic)

Παίκτης της Λίβερπουλ πρέπει να λογίζεται ο Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «κόκκινους».

Ο Ούγγρος αριστερός μπακ ταξίδεψε από το Βελιγράδι προς το Μέρσεϊσαϊντ, πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τους «κόκκινους».

🚨 Milos Kerkez can now be considered as new Liverpool player, deal 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 also club to club 🔐

Medical completed and contracts sealed with left back joining Liverpool for £40m as fee from Bournemouth.

…𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, confirmed. Official statement next. 🏁 pic.twitter.com/WrPp1OGud5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025