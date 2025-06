Τα 230.000.000 ευρώ για μεταγραφές και η αλλαγή φιλοσοφίας – Ο «mastermind» πίσω από το νέο μοντέλο της Λίβερπουλ (pics)

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε την πρώτη σεζόν του Άρνε Σλοτ με τον πλέον ιδανικό τρόπο, καθώς κατέκτησε το 20 πρωτάθλημα της ιστορίας της και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, κάνοντας τους φίλους της ομάδας να ονειρεύονται κυριαρχία τα επόμενα χρόνια στην Premier League.

Ο Ολλανδός τεχνικός διαδέχτηκε τον Γιούργκεν Κλοπ, υπό τις ευλογίες του μάλιστα και μέσα σε έναν χρόνο έγραψε ιστορία στο Μέρσεσαϊντ και πλέον οδεύει στη δεύτερη σεζόν του σε ένα πολύ ιδιαίτερο και «καυτό» καλοκαίρι για τον σύλλογο. Η Λίβερπουλ μετά από αρκετά χρόνια έχει αποφασίσει να κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και πριν καν φύγει ο Ιούνιος έχει κλείσει τρεις μεταγραφές, έχοντας βγάλει από τα ταμεία της 230.000.000 ευρώ.

Οι «κόκκινοι ανακοίνωσαν πριν λίγες ώρες και επίσημα τη μεταγραφή της χρονιάς στο Νησί, καθώς απέκτησαν τον Φλόριαν Βίρτς από τη Λεβερκούζεν σε μια κίνηση τοπ επιπέδου, δαπανώντας 125.000.000 ευρώ (σύμφωνα με το transfermarkt) για να τον αποκτήσει και μάλιστα χωρίς τα μπόνους. Αν πετύχει μερικά μπόνους που είναι σχετικά εύκολα η μεταγραφή μπορεί να φτάσει τα 160.000.000 ευρώ σε ένα deal άνευ προηγουμένου για την ομάδα του Μέρσεσαϊντ.

Ο Γερμανός διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Reds», μέχρι το 2030 αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν, ενώ είναι η δεύτερη μεταγραφή της Λίβερπουλ φέτος μετά τον Φρίμπονγκ που επίσης αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν για 40.000.000 ευρώ. Ωστόσο, η Λίβερπουλ δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί, αφού μετά την αποχώρηση του Άρνολντ, έχει βρει και αριστερό μπακ, για να πάρει μάλιστα φανέλα βασικού με το «καλημέρα». Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος ετοιμάζεται να μετακομίσει στο «Άνφιλντ» από την Μπόρνμουθ, για ένα ποσό περίπου των 45.000.000 ευρώ.

🚨💣 BREAKING: Milos Kerkez to Liverpool, here we go! Plan from May confirmed as it’s all agreed between clubs.

£40m transfer fee, long term deal and Kerkez set for medical in the upcoming days.

Kerkez to Liverpool, never in doubt. 🔐 pic.twitter.com/uADWo1mU7R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025