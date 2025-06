Ίντερ – Ουράβα 2-1: Ανατροπή στο 90+2′ για τους Νερατζούρι (vids)

Έσωσε την… παρτίδα η Ίντερ στις καθυστερήσεις και έφυγε για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η Ουράβα βρέθηκε να προηγείται μέχρι το 78′, αλλά δεν πήρε ούτε βαθμό, με τους «νερατζούρι» να κάνουν την ανατροπή στα τελευταία 14 λεπτά, να φτάνουν τους τέσσερις βαθμούς και να πλησιάζουν στην πρόκριση.

Οι Ιάπωνες… χτύπησαν στην πρώτη τους καλή φάση στο παιχνίδι, με σκόρερ τον Γουατανάμπε με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή, μετά από έξοχη ατομική προσπάθεια του Κανέκο.

