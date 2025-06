Δεν καταλαβαίνει από φιλικά ο Μπονούτσι: Πήρε φόρα και έκανε τάκλιν στην Στεφ Χόουτον (pic, vid)

Την Κυριακή 15 Ιουνίου στο κατάμεστο Old Trafford, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού αγώνα Soccer Aid, ο Λεονάρντο Μπονούτσι θύμισε τον σκληροτράχηλο αμυντικό της Ιταλίας και της Γιουβέντους, πραγματοποιώντας ένα σκληρό τάκλιν στην στην πρώην αρχηγό της γυναικείας ομάδας της Αγγλίας, Στεφ Χόουτον.

Ο Ιταλός αμυντικός κατάφερε να κερδίσει τη μπάλα, ωστόσο το σκληρό του μαρκάρισμα έριξε την Αγγλίδα στο έδαφος, «πυροδοτώντας» έντονες συζητήσεις στα social media.

Leonardo Bonucci may be retired, but he’s still taking no prisoners 😅 pic.twitter.com/CQhUMftbFc

— ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2025