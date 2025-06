Η Gen Z θεωρείται από πολλές έρευνες η «πιο μοναχική γενιά», με το Tinder να προσπαθεί μέσω μίας νέας προσθήκης στην εφαρμογή να δώσει λύση στο πρόβλημα του dating.

Την Τρίτη, η εφαρμογή γνωριμιών εγκαινίασε το λεγόμενο «Double Date», μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα κοινό προφίλ με τον κολλητό τους και να κάνουν match με άλλα ζευγάρια για να βγουν ένα ομαδικό ραντεβού.

Το Tinder ελπίζει ότι η νέα λειτουργία θα έχει επιτυχία στις νεότερες γενιές.

Η Gen Z κρατάει τα πρωτεία στο dating, όσο κι αν δεν το θέλει

Η Gen Z αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας βάσης χρηστών της, δήλωσε η εταιρεία. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, περίπου το 90% των προφίλ του «Double Date» ήταν ηλικίας κάτω των 29 ετών.

Το Tinder και η μητρική του εταιρεία, Match Group, φαίνεται ότι χρειάζονται την Gen Z περισσότερο από ποτέ.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Match Group, Σπένσερ Ρασκόφ, δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εφαρμογές γνωριμιών όπως το Tinder είναι η «αποτυχία να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν» σε αυτά που αναζητούν οι νεότερες γενιές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider.

«Πρέπει να βρούμε τρόπους που θα ασκούν μικρότερη πίεση στους χρήστες της Gen Z να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους», δήλωσε ο Ρασκόφ.

Τόνισε ότι πιστεύει πως τα νέα χαρακτηριστικά όπως το «Double Date» θα «αρχίσουν να αλλάζουν την αντίληψη των χρηστών για το Tinder».

Ένα κοινωνικό δίλημμα

Πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η γενιά Z, που συνήθως θεωρείται ότι γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012, είναι αρκετά μοναχική.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 29 ετών στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι αισθάνονται μοναξιά, ανέφερε το Pew Research Center σε μια έρευνα του Σεπτεμβρίου σε περισσότερους από 6.000 συμμετέχοντες. Για λόγους σύγκρισης, το 6% των ενηλίκων 65 ετών και άνω δήλωσαν το ίδιο.

Η ενηλικίωση κατά την πανδημία σήμαινε λιγότερες προσωπικές αλληλεπιδράσεις, κάνοντας τους νέους να κινούνται πιο αργά προς όσα νοούνται ως «πράξεις ωριμότητας». Όσοι ανήκουν στην Gen Z δεν βιάζονται να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, σύμφωνα με την Τζιν Τουέντζ, ψυχολόγο και συγγραφέα του βιβλίου «Generations: The Real Differences Between Gen Z, Millennials, Gen X, boomers, and Silents – and What They Mean for America’s Future».

Για τη Gen Z, τα ραντεβού έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την απογοητευτική απόρριψη που νιώθουν από το ghosting και το ατελείωτο swiping στις εφαρμογές γνωριμιών.

Σε μια προσπάθεια να βοηθηθεί η πλοήγηση στην εφαρμογή, τα matches στο «Double Date» του Tinder μπαίνουν σε μια ομαδική συνομιλία που συμμετέχουν και τα δύο ζευγάρια για να κανονίσουν ένα ραντεβού. Το Tinder δήλωσε ότι απαιτεί μόνο ένα like ανά ζευγάρι για να κάνει match.

Τα ομαδικά ραντεβού ενδέχεται να αποτελέσουν ένα χαλαρό τρόπο για να σπάσει ο πάγος και να εξερευνήσουν οι χρήστες μια πλατωνική σχέση πριν αποφασίσουν αν υπάρχουν ερωτικά συναισθήματα, τονίζει το Business Insider.

Άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως η Fourplay, έχουν εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου γύρω από τα ομαδικά ραντεβού. Τα events γνωριμιών, επίσης, είναι στη μόδα, καθώς οι χρήστες βιώνουν την εξουθένωση από τις εφαρμογές γνωριμιών και αντικαθιστούν το swiping με την διά ζώσης επαφή.

Το Tinder δεν είναι το μόνο που διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος της Gen Z. Το Bumble παλεύει επίσης με το πώς να ικανοποιήσει τις ανάγκες της συγκεκριμένης γενιάς.