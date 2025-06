Πετρέλαιο: Oι traders προετοιμάζονται για αναταραχή – Η Μέση Ανατολή ξαναγράφει την τιμή του βαρελιού

Οι παρατηρητές του πετρελαίου προετοιμάζονται για μια περαιτέρω άνοδο των τιμών, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που αύξησαν τον κίνδυνο για τις προμήθειες στη Μέση Ανατολή, όπως εκτιμά το Bloomberg.

Το Ισραήλ έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας μια εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου που συνδέεται με το γιγαντιαίο κοίτασμα South Pars, το μεγαλύτερο του Ιράν, σε μια επίθεση το Σάββατο, και στόχευσε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ενώ η επίθεση επικεντρώθηκε στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα του Ιράν και όχι στις εξαγωγές στις διεθνείς αγορές, οι έμποροι πετρελαίου και οι αναλυτές προετοιμάζονται για περισσότερες αναταραχές, αφού οι τιμές σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών την Παρασκευή.

Παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, το Ιράν παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών. Οι σύμμαχοί του στην Υεμένη, οι μαχητές Χούθι, έχουν παρενοχλήσει πλοία στην περιοχή και η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν να σταματήσει τις διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει ποτέ το βασικό θαλάσσιο σημείο συμφόρησης.

«Η κλιμακούμενη, πιθανώς παρατεταμένη, σύγκρουση και η επέκτασή της σε οικονομικούς στόχους με θύματα αμάχους θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου για το αργό πετρέλαιο στις αρχές αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Bob McNally, πρόεδρος και ιδρυτής της Rapidan Energy Advisers LLC και πρώην αξιωματούχος ενέργειας του Λευκού Οίκου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της αμερικανικού αργού (WTI) σημείωσαν άνοδο έως και 14% την Παρασκευή πριν φτάσουν κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Το κλείσιμο του Ορμούζ θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές έως και στα 130 δολάρια, προέβλεψε η JPMorgan Chase & Co. Μια απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα αύξανε τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλο τον κόσμο.

Η επίθεση του Ισραήλ το Σάββατο προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου Phase 14 στην ξηρά και ανάγκασε το κλείσιμο μιας πλατφόρμας παραγωγής στο κοίτασμα South Pars, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Tasnim.

🚨BREAKING: Blast at Phase 14 of Iran’s South Pars gas field, the world’s biggest natural gas reserve.

It is jointly held by Iran and Qatar. pic.twitter.com/5NZDEMlq9W

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 14, 2025