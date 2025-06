«Προπονητής της Σεβίλλης για τα επόμενα τρία χρόνια ο Αλμέιδα» (pic)

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του Ματίας Αλμέιδα, μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της ΑΕΚ, αφού ο Αργεντινός προπονητής αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της Σεβίλλης, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο διάσημος Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει σε ανάρτησή του πως ο «Πελάδο» έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με την ομάδα της Ανδαλουσίας για τριετή συνεργασία και θα γίνει κάτοικος Ισπανίας για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, τονίζεται πως τα συμβόλαια από τις δύο πλευρές είναι έτοιμα να υπογραφούν, με τη συμφωνία να ισχύει κανονικά παρά τις φήμες που υπήρχαν τις τελευταίες ώρες για ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων για τον Αλμέιδα.

🚨🔴⚪️ Matias Almeyda agrees to become new head coach at Sevilla on initial three year contract.

Agreement done and contracts set to be signed despite link with Italian clubs, as @ClMerlo reports.

Almeyda, set for new chapter in Spain. pic.twitter.com/3ZHY0LRXsE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2025