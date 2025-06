15ο Annual Capital Link Sustainability Forum «Είναι Βιώσιμη η Βιωσιμότητα;»

Η ανάδειξη τόσο των προκλήσεων όσο και των πραγματικών δυνατοτήτων για μια οικονομία και κοινωνία που λειτουργεί σε ισορροπία με το περιβάλλον ήταν ο στόχος του 15ου Annual Capital Link Sustainability Forum, με τίτλο «Είναι Βιώσιμη η Βιωσιμότητα;» το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση, και το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή την Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025, με φυσική παρουσία, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών-ΕΒΕΑ και με την Υποστήριξη του Δικτύου CSR Hellas, στο Divani Caravel Hotel.

Εισαγωγικά Σχόλια- Καλωσόρισμα

O κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link Inc. δήλωσε:

Ο τίτλος του σημερινού συνεδρίου, “Is Sustainability Sustainable?”, αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα για τα θέματα βιωσιμότητας, είναι επομένως ένα εξαιρετικά επίκαιρο φόρουμ.

H κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link Inc., ανέφερε: Δεδομένου ότι διοργανώνουμε το συνέδριο αυτό για 15η χρονιά, σας προσφωνώ ως αγαπημένους φίλους και φίλες! Χαιρόμαστε πολύ που θα συζητήσουμε με εξέχουσες προσωπικότητες, επικεφαλής μεγάλων φορέων και επιχειρήσεων, για ένα θέμα που μας αφορά όλους και εξελίσσεται ανάλογα με την επικαιρότητα. Το συνέδριο αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου και παρουσίασης όλων των θεμάτων. Ευχαριστώ τους χορηγούς που μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το συνέδριο, το οποίο μάλιστα λαμβάνει χώρα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Ενίσχυση των Ελληνικών Επιχειρήσεων: Η συμβολή του ΣΕΒ, του ΕΒΕΑ και της ENTERPRISE GREECE στη Βιωσιμότητα

Η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με καθοριστική συμβολή από φορείς όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η ENTERPRISE GREECE. Μέσα από τη συντονισμένη δράση αυτών των φορέων, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Σε αυτό το πάνελ, οι εκπρόσωποι των κορυφαίων Φορέων τοποθετήθηκαν σχετικά με την σημασία της συμβολής τους στη Βιωσιμότητα.

Συντονιστής:

κ. Γιώργος Βασαλάκης, Partner – DVLaw

Ομιλητές :

κα Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος – ΣΕΒ

Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Δημητρίου, Γενικός Γραμματέας – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Γενικός Γραμματέας κα Χαρά Ζέρβα, Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών & Νομική Σύμβουλος ΔΣ – Enterprise Greece S.A., Διευθύνουσα Εταίρος – NKLaw Firm

Ο κ. Γιώργος Βασαλάκης, Partner – DVLaw ανέφερε ότι:

«Ο τίτλος, στον οποίο αναρωτιόμαστε κατά πόσο η βιωσιμότητα είναι τελικά βιώσιμη, δεν είναι τυχαίος. Πριν από κάποιο διάστημα, η σημασία της βιωσιμότητας ήταν καθολικά αποδεκτή, χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους, πλέον όμως η ομοφωνία αυτή παρουσιάζει κάποια ρήγματα. Μάλιστα, πληθαίνουν οι επιχειρήσεις που καταγγέλλουν το μεγάλο κανονιστικό φορτίο, το κόστος του οποίου καλούνται να επωμιστούν. Η προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση και στο ESG προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις. Το προβάδισμα που είχε η Δύση σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη φαίνεται να μην είναι τόσο ξεκάθαρο όσο άλλοτε. Ακούμε συχνά ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες οι επιχειρήσεις στη χώρα, μέχρι τότε όμως, ίσως για τα μικρότερα μεγέθη η πράσινη μετάβαση δεν είναι παρά μια πολυτέλεια.»

Η κα Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος – ΣΕΒ δήλωσε ότι: «Στο Capital Link Sustainability Forum, εκπροσωπώντας τον ΣΕΒ, είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας.

Η απάντηση είναι σαφής: ναι, η βιωσιμότητα είναι εφικτή, εφόσον υλοποιηθεί με ρεαλιστικές και ισορροπημένες πολιτικές και με ουσιαστικό διάλογο με τους παραγωγικούς τομείς: τη βιομηχανία, τις ΜμΕ, τον αγροδιατροφικό τομέα και άλλους.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η ΕΕ ευθύνεται για λιγότερο από 7% των παγκόσμιων εκπομπών, ενώ το κόστος συμμόρφωσης επιβαρύνει τη βιομηχανία της δυσανάλογα. Ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες με πολύ χαμηλότερο πήχη κλιματικών στόχων ή /και ευνοϊκότερες επενδυτικές συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα carbon leakage αλλά και φυγή επενδύσεων από την Ευρώπη.

Επιπλέον, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά αν βασίζεται αποκλειστικά σε εισαγόμενο εξοπλισμό και τεχνολογίες. Χρειαζόμαστε ισχυρή εγχώρια παραγωγή με διασφάλιση των κρίσιμων πρώτων υλών, προκειμένου είμαστε ανταγωνιστικοί και να διασφαλίσουμε τη στρατηγική αυτονομία. Ομοίως χρειαζόμαστε κεφάλαια για τεράστιες επενδύσεις που ακόμα εκκρεμούν σε δίκτυα, διασυνδέσεις και αποθήκευση. Και βέβαια, το πρόσφατο black-out στην Ισπανία ανέδειξε και θέματα ασφάλειας εφοδιασμού και ευστάθειας συστήματος από το οποία πρέπει να διδαχτούμε.

Παράλληλα η αβεβαιότητα που προκαλούν εξωτερικοί παράγοντες – όπως οι συνεχείς αναπροσαρμογές στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ – σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και η υψηλή γραφειοκρατία, δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και αυτό, τη στιγμή που παραμένει ακόμα άλυτο ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα ανταγωνιστικότητας, το υψηλό κόστος ενέργειας στην Ευρώπη και το ακόμα υψηλότερο στην Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη.

Η Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ είναι μια αρχή για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων που έχουν τεθεί επιτακτικά και στην έκθεση Draghi, όμως πρέπει να πάμε πιο γρήγορα γιατί ο χρόνος τρέχει και οι εξελίξεις μας ξεπερνούν κάθε μέρα.

Εν τέλει, πρέπει να διασφαλίσουμε – ρυθμιστές, πολιτεία, επιχειρήσεις και κοινωνία – μέσω ουσιαστικού διαλόγου, ότι η μετάβαση αυτή θα είναι όχι μόνο πράσινη, αλλά και δίκαιη, εφαρμόσιμη και οικονομικά βιώσιμη. Έτσι, θα αποτελέσει μια πραγματική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.»

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Γενικός Γραμματέας – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) τόνισε:

«Είναι γεγονός ότι, η ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι δύσκολη λόγω καθημερινών προκλήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα Επιμελητήρια –και ιδιαίτερα το ΕΒΕΑ, έχοντας την υποδομή και το κύρος– μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Καταρχάς, στο κομμάτι της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης: οργανώνοντας σεμινάρια, ημερίδες, συνεργασίες με ειδικούς, ώστε να κατανοήσουν οι επιχειρηματίες τι σημαίνει βιωσιμότητα – όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη.

Επιπλέον, το ΕΒΕΑ έχει τη δύναμη να λειτουργεί ως γέφυρα. Μπορεί να φέρει σε επαφή τις μικρές επιχειρήσεις με μεγαλύτερες – με επιχειρήσεις που έχουν ήδη επενδύσει στη βιωσιμότητα και μπορούν να δείξουν καλές πρακτικές. Να φέρει κοντά τους επιχειρηματίες με συμβούλους και οργανισμούς που γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Αυτή η μεταφορά τεχνογνωσίας είναι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία και πόρους.

Το ΕΒΕΑ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταφέροντας τις ανησυχίες τους προς την κυβέρνηση και την ΕΕ. Να εξηγήσει ότι οι κανόνες βιωσιμότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα μιας μικρής ελληνικής επιχείρησης – και όχι να βασίζονται μόνο σε προδιαγραφές που ισχύουν για μεγάλους ομίλους ή για χώρες με πολύ πιο ανεπτυγμένη βιομηχανική βάση.

Συγκεκριμένα το ΕΒΕΑ, έχει ξεκινήσει να κάνει και σχετικές δράσεις – συμμετέχει σε συνέδρια, οργανώνει δράσεις κατάρτισης, φροντίζει να διατηρεί επαφή με την κυβέρνηση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όμως, πάντοτε υπάρχει περιθώριο για να γίνουν όλα αυτά πιο συστηματικά, πιο οργανωμένα και πιο προσιτά για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.

Η πραγματικότητα είναι πως κανένας οργανισμός δεν μπορεί από μόνος του να επιλύσει το ζήτημα της πράσινης μετάβασης. Με σωστή πληροφόρηση, υποστήριξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ανάδειξη καλών πρακτικών, μπορεί να μετατραπεί -η μετάβαση αυτή- από υποχρέωση σε ευκαιρία ανάπτυξης. Η συνεργασία επιχειρήσεων, επιμελητηρίων και κράτους είναι απαραίτητη για να γίνει η βιωσιμότητα εφαλτήριο προόδου.»

Η κα Χαρά Ζέρβα, Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών & Νομική Σύμβουλος ΔΣ – Enterprise Greece S.A., Διευθύνουσα Εταίρος – NKLaw Firm, υπογράμμισε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης ως πυλώνα της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας και επενδυτικής ελκυστικότητας. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση στην πράξη των κριτηρίων ESG από κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου και ανάλογα με τις ανάγκες της, αποτελεί πέραν από κανονιστική υποχρέωση, απαραίτητο εργαλείο του επιχειρείν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και ευκαιρία “αυτοελέγχου” της επιχειρηματικής λειτουργίας μέσω της ανάδειξης κινδύνων, κενών και σημείων προς βελτίωση. Παράλληλα, επισήμανε ότι η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης διατρέχει και το καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων δεδομένου ότι αξιολογείται ο βιώσιμος χαρακτήρας της επένδυσης, ενώ κατά την κατάρτιση του χωροταξικού εργαλείου του ΕΣΧΑΣΕ λαμβάνεται η απαιτούμενη μέριμνα για τη συμμόρφωση προς τις επιταγές της φέρουσας ικανότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με όλους τους επιχειρηματικούς φορείς και θεσμικούς εταίρους για τη δημιουργία ενός δίκαιου μηχανισμού βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Από τη Θεωρία στη Δράση

Kαθίσταται επιτακτική η ανάγκη οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης να μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες πρακτικές. Η μετάβαση αυτή συνεπάγεται την ευθυγράμμιση εταιρικών στρατηγικών με τους στόχους βιωσιμότητας, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό θετικά αποτελέσματα τόσο για το περιβάλλον και την κοινωνία διασφαλίζοντας παράλληλα σταθερές θεμέλιο διακυβέρνησης. Το πάνελ εστίασε στην αξία, τους στόχους, τις στρατηγικές που απαιτούνται και τα προγράμματα που εκπονούνται για τον μετασχηματισμό της θεωρίας στην πράξη, εξετάζοντας παράλληλα την συνεχή μετεξέλιξη της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συντονίστρια:

κα Αλεξάνδρα Πάλλη–Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. – CSR HELLAS, Πρόεδρος Δ.Σ. – Αγροκτήματα Κιθαιρώνα Α.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού – Περιφέρεια Αττικής

Ομιλητές:

κα Σάννον Εξάρχου , Head of ESG and Strategy Manager – AKTOR GROUP OF COMPANIES

, Head of ESG and Strategy Manager – κ. Αθανάσιος (Θανάσης) Κεφάλας, Πρόεδρος – Imerys Greece

Πρόεδρος κα. Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου , Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων – ΕΥΔΑΠ

, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων – κ. Πάνος Γαβριήλ, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας – Opap

Η κα Αλεξάνδρα Πάλλη–Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. – CSR HELLAS, Πρόεδρος Δ.Σ. – Αγροκτήματα Κιθαιρώνα Α.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού – Περιφέρεια Αττικής, τόνισε:

«Στη σημερινή συζήτηση αναλύσαμε την εξέλιξη της αντιμετώπισης της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, από τη φιλοσοφία στο πλαίσιο και από τη φιλοδοξία στην απαίτηση για συγκεκριμένες ενέργειες. Διαθέτουμε πλέον λειτουργικά μοντέλα και μετρήσιμα αποτελέσματα, την ώρα που η ΕΕ ενισχύει το θεσμικό της οπλοστάσιο και παραθέτει σαφείς κανόνες για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Η μετάβαση απαιτεί πρώτα απ’ όλα ειλικρίνεια στην αποτύπωση της προόδου. Οι δε χρηματοδότες ζητούν και αυτοί απτά στοιχεία στρατηγικής ωριμότητας. Πώς όμως περνάμε από την πρόθεση στην πράξη; Τα σχέδια αυτά εξαρτώνται από τον εκάστοτε κλάδο και τις ρυθμιστικές πιέσεις που αυτός υφίσταται.»

Η κα Σάννον Εξάρχου, Head of ESG and Strategy Manager – AKTOR GROUP OF COMPANIES, ανέφερε:

«Από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κατά την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη λειτουργία μας είναι η έννοια της «προσωρινής υποχρέωσης», η οποία απορρέει τόσο από τη διεθνή πολιτική αστάθεια όσο και από την συνεχή αλλαγή των ρυθμιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων στο τομέα της βιωσιμότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη η εφαρμογή αλλαγών και η καλλιέργεια θετικής νοοτροπίας για την υιοθέτηση νέων, βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα του Ομίλου. Σε στρατηγικό επίπεδο, επιλέγουμε να μην αντιμετωπίζουμε τη βιωσιμότητα απλώς ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά ως οργανικό στοιχείο της καθημερινής μας λειτουργίας. Έχουμε διαμορφώσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιωσιμότητας, ανεξάρτητη από επιμέρους δείκτες συμμόρφωση, η οποία απαιτεί καθημερινή και ενεργή συμμετοχή από όλους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτελεί η Στρατηγική μας για τις εκπομπές αέριων ρύπων θερμοκηπίου (GHG Emissions), η οποία βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση υπολογισμού του αποτυπώματος του Ομίλου και με στόχο να ολοκληρωθεί έως τον επόμενο Ιούλιο, όποτε και θα παρουσιάσουμε το πρώτο, πλήρως προσαρμοσμένο, Σχέδιο Απανθρακοποίησης.

Επιπλέον, ο εταιρικός μετασχηματισμός που ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και υλοποιείται κατά τη διετία αυτή προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να ενσωματώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας στο νέο DNA του Ομίλου.

Ο κλάδος της κατασκευής παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις ως προς τη συλλογή δεδομένων, λόγω της πολυπλοκότητας και του μεγάλου εύρους της αλυσίδας αξίας. Η συστηματική και έγκαιρη συλλογή δεδομένων από το σύνολο της αλυσίδα αξίας του Ομίλου είναι πιο απαιτητική από την αντίστοιχη συλλογή δεδομένων από τα κεντρικά γραφεία, ωστόσο η άσκηση της χαρτογράφησης, ταυτοποίησης και ανάπτυξης προσαρμοσμένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων έχει αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη. Αποτελεί μια ουσιαστική διαδικασία due diligence, η οποία προσφέρει μια σαφή και ακριβή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης του Ομίλου, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της βιωσιμότητας, όταν αυτή ενσωματώνεται ουσιαστικά και όχι επιφανειακά.

Το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να πάρει κανείς από τον κλάδο της κατασκευής όσον αφορά την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ευνοϊκή θέση σε σύγκριση με άλλους τομείς, χάρη στους μηχανικούς και τους τεχνικούς μας, οι οποίοι είναι εκ φύσεως εξοικειωμένοι με σύνθετες περιβαλλοντικές παραμέτρους και έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν πρακτικές υψηλών προδιαγραφών.

Αν μια εταιρεία είναι ευάλωτη στον «θόρυβο» της αγοράς και τον σκεπτικισμό, και αναστέλλει τις προσπάθειες βιωσιμότητάς της, τότε δεν βλέπει την πραγματική αξία της βιώσιμης λειτουργίας.»

Ο κ. Αθανάσιος (Θανάσης) Κεφάλας, Πρόεδρος – Imerys Greece, τόνισε:

«Τα ορυκτά είναι παντού στην καθημερινή μας ζωή. Στην εξορυκτική βιομηχανία, γνωρίζουμε όχι μόνο από πού προέρχονται τα ορυκτά και πώς παράγονται, αλλά και όλες τις λύσεις στις οποίες αυτά συμμετέχουν. Ωστόσο, η γνώση για τη συνεισφορά των βιομηχανικών ορυκτών στην ανάπτυξη της κοινωνίας δεν είναι καθολικά γνωστή και η εξόρυξη δεν είναι πάντα και παντού δημοφιλής. Οι ενδιαφερόμενοι μας (stakeholders) περιμένουν όλο και περισσότερα από εμάς – ισχυρότερη δέσμευση, περισσότερες πληροφορίες και καλύτερα αποτελέσματα.

Στην Imerys έχουμε πρόσφατα προσδιορίσει το Σκοπό μας, ο οποίος είναι «Ξεκλειδώντας ένα Καλύτερο Μέλλον για τους Ανθρώπους μας, τους Πελάτες μας και τον Πλανήτη μας».

Ξεκλειδώνoυμε τα ταλέντα των ανθρώπων μας, ενδυναμώνοντας τους να παρέχουν λύσεις στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος, επιθυμούμε το καλύτερο κάνοντας το σωστό και τα πράγματα σωστά για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τον πλανήτη, παίζοντας θετικό ρόλο στην προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και οικονομιών μακροπρόθεσμα, ενώ είμαστε δεσμευμένοι και υποστηρίζουμε τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Το Όραμα μας είναι απλό, «Στοχεύουμε να είμαστε ο ηγέτης στη βιομηχανία εξειδικευμένων ορυκτών», και μεταξύ άλλων, θα το πετύχουμε «ενσωματώνοντας υπεύθυνη και βιώσιμη σκέψη σε όλα όσα κάνουμε».

Μία από τις 5 Αξίες μας είναι:

Ενεργώντας για το αύριο, Προστατεύοντας τον πλανήτη και το μέλλον μας μέσα από τις ενέργειές μας και αυτό αφορά το μέλλον των ανθρώπων μας, της επιχείρησής μας, των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Η απόκτηση της Κοινωνικής Άδειας για τη λειτουργία είναι κρίσιμο στοιχείο για την έναρξη της λειτουργίας μίας εξορυκτικής επιχείρησης, αλλά εξίσου σπουδαία είναι και η πρόκληση της διατήρησης της. Για αυτό απαιτείται διάλογος με την τοπική κοινωνία και χαρτογράφηση των stakeholders, υιοθέτηση κοινού αναπτυξιακού οράματος και συνεισφορά στην ανάπτυξη συνεργειών με τις άλλες τοπικές δραστηριότητες και χρήσεις γης.»

Η κα. Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων – ΕΥΔΑΠ, δήλωσε:

«Η ΕΥΔΑΠ ενσωματώνει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον πυρήνα της, με τον κύκλο του νερού να αποτελεί οδηγό για τις στρατηγικές της αποφάσεις. Μέσω στοχευμένων επενδύσεων στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ απαντά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και προχωρά στην υλοποίηση καινοτόμων έργων όπως η αξιοποίηση μη πόσιμου νερού από το Αδριάνειο Υδραγωγείο με στόχο την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η ΕΥΔΑΠ παραμένει πάντα αφοσιωμένη στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών μέσω της εφαρμογής πρακτικών βιωσιμότητας και κριτηρίων ESG σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.»

Ο κ. Πάνος Γαβριήλ, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας – Opap, σημείωσε ότι: «Η ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό των εταιρειών αναδεικνύει πόσο συνειδητοποιημένες είναι ως προς τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Η στρατηγική για τη βιωσιμότητα που ακολουθούμε στον ΟΠΑΠ, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική στρατηγική μας και εστιάζει σε 4 κύριους άξονες. Συγκεκριμένα:

Συνεργασίες με αντίκτυπο, οι οποίες υποστηρίζουν την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε πολλαπλές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τα παιδιά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εστιάζοντας στους πυλώνες της Υγείας, του Αθλητισμού και της Απασχόλησης.

Ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος, που δίνει ώθηση στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη τους.

Προστασία των παικτών από τις πιθανές επιπτώσεις της δυνητικά υπερβολικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και προσφέρουμε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον σε όσους μας επιλέγουν για τη διασκέδασή τους.

Σεβασμός στο περιβάλλον. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμορφωνόμαστε με τη σχετική νομοθεσία, αξιολογούμε συστηματικά τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας και πραγματοποιούμε πολλαπλές δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μας.

Όσον αφορά τις προκλήσεις, η βασικότερη είναι η ενσωμάτωση της έννοιας της βιωσιμότητας στην εταιρική κουλτούρα, δηλαδή στο βαθμό κινητοποίησης και την ανταπόκριση σε σχετικές απαιτήσεις – ακόμη και σε τομείς που δεν συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντιθέτως, για τον ΟΠΑΠ, ο δείκτης ωριμότητας είναι υψηλός, και επομένως η πρόκληση μικρότερη, για πυλώνες, όπως η κοινωνική προσφορά και το Υπεύθυνο Παιχνίδι, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη δραστηριότητά μας.»

Ο τίτλος του φετινού Annual Capital Link Sustainability Forum «Είναι Βιώσιμη η Βιωσιμότητα;» αποτέλεσε έναυσμα για να ανοίξει ένας ειλικρινής διάλογος γύρω από τις πραγματικές δυνατότητες και τα όρια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με τη συμμετοχή ανώτατων εκπροσώπων από την κυβέρνηση, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, το Συνέδριο, με τις θεματικές που καλύπτουν τις πιο επίκαιρες τάσεις, έδωσε το βήμα στους σημερινούς ηγέτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και επικεντρώθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλουν κατά την εφαρμογή των στρατηγικών βιωσιμότητας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα διαλόγου για την επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από τη Βιωσιμότητα, τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη μέσα από υπεύθυνες επενδυτικές και επιχειρηματικές πρακτικές. Οι παρεμβάσεις και τα πάνελ με 40 εξαιρετικούς ομιλητές, με θεματολογία επίκαιρη και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος προσέλκυσαν πολυπληθές κοινό που ξεπέρασε τα 500 άτομα σε μια αίθουσα κατάμεστη από την αρχή ως το τέλος του Συνεδρίου.

Το Annual Capital Link Sustainability Forum εόρτασε την 15η επέτειο διοργάνωσής του και η ημέρα διοργάνωσης του συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ανάγκης για την προστασία του πλανήτη και την υιοθέτηση πρακτικών που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: http://www.csringreece.gr/forum/2025/agenda.php?lang=gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:http://www.csringreece.gr/forum/2025/agenda.php?lang=gr