Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της στην επόμενη μέρα μετά τον χαμένο τελικό του Europa league και την κακή πορεία στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» κλήθηκε να δώσει στην Premier League τη λίστα με τους παίκτες που θα έχει στην διάθεσή της ενόψει της νέας σεζόν.

Ανάμεσα στα ονόματα που απουσιάζουν είναι οι Κρίστιαν Έρικσεν, Τζόνι Έβανς και Κριστιάν Λίντελοφ.

🚨👋🏻 Official: Christian Eriksen, Jonny Evans and Victor Lindelof leave Man United as free agents. pic.twitter.com/vmnL2YGvVj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025