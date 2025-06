Το μεγάλο στοίχημα και ένα Όσκαρ για την Τζένιφερ Λόπεζ; Το Φιλί Της Γυναίκας Αράχνης έχει trailer

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της στη μεγάλη οθόνη και υφαίνει ιστό.

Roadside Attractions κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, Kiss of the Spider Woman, σε σκηνοθεσία Μπιλ Κόντον.

Η ταινία, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, έχει ήδη εξασφαλίσει διανομή από τις Roadside, Lionsgate και LD Entertainment, με την κυκλοφορία της να έχει οριστεί για τις 10 Οκτωβρίου, στοχεύοντας στην περίοδο των βραβείων.

Το λαμπερό καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Τζένιφερ Λόπεζ, Ντιέγκο Λούνα και Tonatiuh και είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μανουέλ Πούιγκ του 1976.

Το φιλμ διαδραματίζεται το 1981, την περίοδο της δικτατορίας στην Αργεντινή και ακολουθεί τον Luis Molina (Tonatiuh), έναν ομοφυλόφιλο κομμωτή που εκτίει ποινή φυλάκισης, να προσπαθεί να διατηρήσει το ηθικό του Valentin (Λούνα), ενός πολιτικού κρατούμενου, αφηγούμενος ιστορίες για την αγαπημένη του ηθοποιό μιούζικαλ, την Ingrid Luna (Λόπεζ).

Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη ματιά μεταξύ της σκληρής πραγματικότητας της φυλακής και του λαμπερού, φανταστικού κόσμου του Παλιού Χόλιγουντ που δημιουργεί ο Molina. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο άνδρες αρχίζουν να αναπτύσσουν βαθύτερα συναισθήματα και να ερωτεύονται.

Ο Κόντον επέλεξε να γυρίσει την ταινία με τον τρόπο των κλασικών μιούζικαλ της MGM, σε σενάριο δικό του και σε παραγωγή της Artists Equity.

Στο τρέιλερ, η Λόπεζ ακούγεται να τραγουδάει ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια του μιούζικαλ, το Where You Are ενώ συνολικά ερμηνεύει τα 10 από τα 13 τραγούδια.

Η ταινία αναδείχθηκε ως ο πιο πολυσυζητημένος τίτλος στο διάσημο φεστιβάλ του Παρκ Σίτι τον Ιανουάριο προσελκύοντας άμεσα το ενδιαφέρον για την διανομή του, σύμφωνα με το Deadline.

H 55χρονη έχει ένα μεγάλο στοίχημα συμμετέχοντας στην ταινία μιας έτσι και αλλιώς εμβληματικής ιστορίας.

«Αυτή ίσως να είναι η ταινία για την οποία η Τζένιφερ θα λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Φαίνεται εκθαμβωτική» σχολίασε χρήστης.

«Ναι;;;;! Ακούω ένα Όσκαρ να έρχεται!! Αυτή η ταινία φαίνεται απίθανη!!», σχολίασε άλλος.

«Μπορούμε να πούμε ένα μπράβο στην εξέλιξη της @jlo; Δηλαδή, πραγματικά έχει αξιοποιήσει στο έπακρο το ταλέντο και το brand της και συνεχίζει να επανεφευρίσκει τον εαυτό της! Πραγματικά… ουάου» κατέληξε τρίτος.

Η ιστορία έχει μεταφερθεί ξανά στον κινηματογράφο το 1985 με τους Ραούλ Τζούλια και Γουίλιαμ Χερτ κερδίζοντας κοινό και κριτικούς.