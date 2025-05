H απονομή του τροπαίου στην Τσέλσι που έσπασε όλα τα κοντέρ! (vid+pics)

Η Τσέλσι είναι η νέα κάτοχος του Conference League μετά το 4-1 επί της Μπέτις στον τελικό του Βρότσλαβ και μ’ αυτόν τον τρόπο διαδέχθηκε τον Ολυμπιακό στον ευρωπαϊκό θρόνο.

Λίγο μετά τον αγώνα ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στο σύνολο του πρώην «ερυθρόλευκου», Έντσο Μαρέσκα, με τους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία.



Μετά από δύο Champions League (2012, 2021), ισάριθμα Europa League (2013, 2019), εξίσου δυο Super Cup Ευρώπης (1999, 2022) και φυσικά, τα δύο Κύπελλα UEFA (1971, 1998) τον προηγούμενο αιώνα, η Τσέλσι βάζει στο παλμαρέ της και το Conference League, φθάνοντας σε ένα απίθανο ρεκόρ!

Πλέον, οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν σηκώσει 4+1 διαφορετικά τρόπαια σε επίπεδο UEFA!

Chelsea become the first team to win all four major European club trophies 🔵

Champions League 🏆🏆

Europa League 🏆🏆

Cup Winners’ Cup 🏆🏆

Conference League 🏆 pic.twitter.com/mTAtYffoja

— B/R Football (@brfootball) May 28, 2025