«Στη Μαδρίτη ο Χάουσεν για να υπογράψει στη Ρεάλ» (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέτυχε παταγωδώς σε όλα τα επίπεδα την εφετινή σεζόν καθώς όλα δείχνουν πως θα μείνει μονάχα με το ευρωπαϊκό Super Cup που κατέκτησε τον περασμένο Αύγουστο.

Η «βασίλισσα» έχει ήδη κάνει γνωστό πως ο Κάρλο Αντσελότι δεν θα συνεχίσει και πιθανότατα ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, που αποχαιρέτησε τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Εδώ και κάποιες ημέρες υπάρχει η φημολογία πως η Ρεάλ θέλει να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας με τον Ντιν Χάουσεν να αναφέρεται μέχρι χθες (14/5) πως είναι κοντά. Η εξέλιξη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι πως ο κεντρικός αμυντικός που ανήκει στη Μπόρνμουθ βρίσκεται από σήμερα (15/5) στη Μαδρίτη προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει με τη Ρεάλ.

Το συμβόλαιο αναμένεται να είναι πενταετούς διάρκειας με τους Μαδριλένους να πληρώνουν και τη ρήτρα 50 εκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, με την εξόφληση να γίνεται σε τρεις δόσεις.

🚨⚪️ Understand Dean Huijsen’s camp has landed in Madrid to close the deal with Real.

Length of the contract being discussed with 5 year deal on the table.

Deal done club to club for £50m clause to be paid in 3 installments, player’s contract being sorted. pic.twitter.com/LAkaWPCAu8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2025