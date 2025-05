Ρομπότ έλυσε τον Κύβο του Ρούμπικ σε κλάσμα δευτερολέπτου – Πιο γρήγορα από ό,τι ανοιγοκλείνει το μάτι

Πόσες ατελείωτες ώρες δεν έχουμε περάσει κρατώντας στα χέρια μας τον Κύβο του Ρούμπικ, στρίβοντας πλευρές, δοκιμάζοντας συνδυασμούς, αναζητώντας τον μαγικό αλγόριθμο της λύσης; Κι όμως, τώρα ένα ρομπότ έρχεται να τα ανατρέψει όλα, καταρρίπτοντας το Ρεκόρ Γκίνες με χρόνο μόλις 0,103 δευτερόλεπτα.

Ναι καλά διαβάσατε! Έλυσε τον Κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα απ’ ό,τι ανοιγοκλείνει το μάτι!

Το ρομπότ με όνομα Purdubik’s Cube κατασκευάστηκε από τέσσερις Αμερικανούς φοιτητές (Matthew Patrohay, Junpei Ota, Aden Hurd, Alex Berta) στο πανεπιστήμιο του Περντιού.

Four students from Purdue University in the USA have created a robot that can solve a cube in 0.103 seconds.

A human blink takes 0.2-0.3 seconds, so this is literally being solved quicker than in the blink of an eye. pic.twitter.com/pWgfNsKApt

— Guinness World Records (@GWR) May 14, 2025