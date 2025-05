«Στο στόχαστρο της ΑΕΚ ο Ιβάν Λέκο»

Με το διαζύγιο της ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα να είναι πολύ κοντά στο να επισημοποιηθεί, στο Βέλγιο αναφέρουν πως η Ένωση εξετάζει την περίπτωση του Ιβάν Λέκο, ως διάδοχο του Αργεντινού στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Συγκεκριμένα, ο Σάσα Ταβολιέρι, με τιτίβισμά του, αναφέρει πως η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές με τον Κροάτη προπονητή της Σταντάρ Λιέγης, ωστόσο ο ίδιος δεν θα ήθελε να αποχωρήσει από το Βέλγιο για οικογενειακούς λόγους. Παρόλα αυτά παραμένει ανοικτός σε συζητήσεις, προσθέτοντας πως η Ένωση θα «πιέσει το θέμα».

Ο 47χρονος τεχνικός είναι στον πάγκο της Σταντάρ Λιέγης από τον Ιανουάριο του 2024, ενώ έχει καθίσει επίσης και σε αυτούς των Μπριζ, Αλΐν και Αντβέρπ, μεταξύ άλλων. Μάλιστα, τη σεζόν 2015-16 ήταν βοηθός προπονητή του Ιγκόρ Τούντορ στον ΠΑΟΚ.

«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Ιβάν Λέκο! Σε αναζήτηση προπονητή για την επόμενη σεζόν, ο ελληνικός σύλλογος έχει κάνει τα πρώτα βήματα, ρωτώντας για τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας. Προτεραιότητα του Κροάτη προπονητή είναι να παραμείνει στο Βέλγιο για οικογενειακούς λόγους, αλλά παραμένει ανοιχτός σε συζητήσεις. Η ΑΕΚ θα μπορούσε επίσης να πιέσει για να διεκδικήσει τα συμφέροντά της σε αυτό το θέμα», αναφέρει ο Ταβολιέρι.

🚨🇬🇷 EXCL – AEK Athens is interested in Ivan Leko! In search of a coach for next season, the Greek club has taken the first steps by inquiring about the possible terms of a deal. The Croatian coach’s priority is to stay in Belgium for family reasons, but he remains open to… pic.twitter.com/WM07ywlMR4

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 13, 2025