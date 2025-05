Επίσημο: Ο Αντσελότι στο «τιμόνι» της Βραζιλίας (pics)

Μπορεί η αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι από την Ρεάλ Μαδρίτης να πέρασε από…40 κύματα, όμως η «χρυσή τομή» εν τέλει βρέθηκε και ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Τις τελευταίες ώρες ακουγόταν… έντονα, ότι η συμφωνία είχε «χαλάσει» και δεν θα συνεργάζονταν οι δύο πλευρές, ωστόσο υπήρξε ανατροπή στην ανατροπή και ο Ιταλός τεχνικός, θα αναλάβει τη Βραζιλία, μόλις ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης, δηλαδή στις 26 Μαΐου, μία μέρα μετά την αναμέτρηση της «βασίλισσας», με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Αντσελότι ήταν γνωστό εδώ και καιρό, ότι θα αποχωρήσει απ’ τον πάγκο της Ρεάλ και η εθνική Βραζιλίας ήταν εξαρχής η νούμερο ένα επιλογή του.

🚨🇧🇷 OFFICIAL: Brazil confirm Carlo Ancelotti will become the new head coach of the Seleçao.

Contract sealed, Ancelotti will leave Real Madrid and lead the Seleçao to the 2026 World Cup. pic.twitter.com/ovmbPGJGf8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025