Αποκαλυπτικός ο πατέρας του Γιαμάλ: «Ήμουν οπαδός της Ρεάλ αλλά η Μπαρτσελόνα με… ταΐζει» (vid, pic)

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί ήδη έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη, αυτή την στιγμή, με την τελευταία του… παράσταση απέναντι στην Ίντερ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα να το αποδεικνύει για ακόμη μία φορά.

Μπορεί ο νεαρός μεσοεπιθετικός να είναι… προϊόν της φημισμένης ακαδημίας της «Μασία», όμως στην οικογένειά του δεν ήταν όλοι ένθερμοι υποστηρικτές των «μπλαουγκράνα». Τουναντίον, ήταν το ακριβώς αντίθετο.

Κάτι που αποδεικνύει ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα σόσιαλ μίντια και δείχνει τον πατέρα του Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουί, να είναι ντυμένος από την κορυφή ως τα νύχια με τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης σε Clasico του 2022 και να αποτελεί το επίκεντρο των πανηγυρισμών.

A Real Madrid fan found this video on his phone where Mounir Nasraoui, Lamine Yamal’s father, was with him at the Clasico in 2022. 🤣

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 18, 2025