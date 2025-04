Μεγάλο πλήγμα για τη Μπάγερν: Χωρίς Έντουαρντς κόντρα στη Ρεάλ (pic)

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου, στη Μαδρίτη (18/4, 21:45, NovaSports Prime), για τον τελικό των play-in της Euroleague, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για τα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγινε γνωστό ότι ο σταρ των Βαυαρών, Κάσεν Έντουαρντς, δεν θα δώσει το παρών, διότι ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση.

🚨‼️Carsen Edwards will be out today due to a back injury. He missed the Play-in match against Real Madrid.#EuroLeague #Bayern #RealMadrid pic.twitter.com/6uV9clxl86

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) April 18, 2025