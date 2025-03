Κυρίως γυναίκες και παιδιά ήταν ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη γειτονιά Ζεϊτούν στην πόλη της Γάζας.

Τα οκτώ θύματα προστίθενται στους 40 νεκρούς από τα ισραηλινά πλήγματα σε όλη την επικράτεια του παλαιστινιακού θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες.

Four killed, multiple injuries, and missing persons reported after an Israeli airstrike targeted a family’s home in Al-Zaytoun, southeast Gaza. pic.twitter.com/jrmouhtcRW

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι πολλές χιλιάδες Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν μεγάλη πείνα και υποσιτισμό στη Γάζα, καθώς η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) αναφέρει ότι καμία βοήθεια δεν έχει εισέλθει στον θύλακα για περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αποκάλυψε ότι το 82% των μετακινήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα εμποδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό την εβδομάδα 18-24 Μαρτίου.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα, οκτώ ακόμη εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν στη Γάζα, ανεβάζοντας σε 399 τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε τέτοιες οργανώσεις που σκοτώθηκαν από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα τον Οκτώβριο του 2023, ανέφερε ο ΟΗΕ.

Η Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα, οργάνωση αρωγής, ανακοίνωσε ότι ένας από τους εθελοντές της σκοτώθηκε στη Γάζα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Our hearts are heavy today as we mourn the loss of one of our volunteers in Gaza. Israeli strikes hit near one of our WCK-supported community kitchens just as meals were being distributed. Jalal was tragically killed and six other people were injured. We will continue to support…

Η Βρετανία και η Γαλλία ζήτησαν να συγκληθεί την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την «ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την προστασία των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις».

«Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν όλο και περισσότερο να επιχειρήσουν στη Γάζα και την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκε ένα συγκρότημα του ΟΗΕ. Αυτό είναι απαράδεκτο», έγραψε η βρετανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη σε ανάρτησή της στο X.

The UK and France have called for a @UN Security Council meeting on the humanitarian situation in Gaza and protection of aid workers.

Humanitarians are increasingly unable to operate in Gaza and last week a @UN compound was hit. This is unacceptable. pic.twitter.com/meyCzng0Jp

— UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) March 27, 2025