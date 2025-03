Το αμφιλεγόμενο Μικρό Ταρανδάκι πρωταθλητής στις υποψηφιότητες για τα τηλεοπτικά BAFTA 2025

Η επιτυχημένη (και αμφιλεγόμενη) σειρά του Netflix Μικρό Ταρανδάκι (Baby Reindeer) ηγείται των υποψηφιοτήτων για τα τηλεοπτικά βραβεία BAFTA 2025 και τα βραβεία BAFTA Television Craft, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (27/3).

Η σειρά έχει οκτώ υποψηφιότητες, με τις σειρές Rivals (Disney+), Slow Horses (το AppleTV+) και το Mr Bates vs the Post Office (ITV) να ακολουθούν με έξι υποψηφιότητες.

Το Baby Reindeer κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες δράματος, πρωταγωνιστικού ρόλου, β’ γυναικείου ρόλου, σκηνοθεσίας, μοντάζ, ήχου και σεναρίου στην κατηγορία δράμα.

Άλλες σειρές που κέρδισαν υποψηφιότητες είναι τα The Traitors, Industry, Gavin & Stacey: The Finale, Wolf Hall: The Mirror and the Light και Shrinking.

Από τους ηθοποιούς που διεκδικούν τρόπαιο, οι 21 από τους 44 υποψηφίους έχουν την πρώτη υποψηφιότητα τους στα τηλεοπτικά βραβεία BAFTA.

Στην κατηγορία των πρωταγωνιστών, οι βετεράνοι Γκάρι Όλντμαν, Ντέιβιντ Τέναντ, Λένι Τζέιμς, Μάρτιν Φρίμαν και Τόμπι Τζόουνς είναι υποψήφιοι μαζί με τον Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer και στις γυναίκες πρωταγωνίστριες είναι αντίπαλες οι Άνα Μάξουελ Μάρτιν, Μπίλι Πάιπερ, Λόλα Πέτικριου, Μαρίσα Αμπέλα, Μόνικα Ντόλαν και Σάρον Ντι. Κλαρκ.

Το βραβείο καλύτερης διεθνούς σειράς διεκδικούν τα Shōgun, True Detective: Night Country, Say Nothing και Colin From Accounts.

Το BBC έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες (75 συνολικά) με το Channel 4 (27), Netflix (26), Sky (23), ITV (21), Disney+ (15), Apple TV+ (13) να ακολουθούν.

«Το Μικρό Ταρανδάκι λέει ψέματα»

Η Φιόνα Χάρβεϊ, η γυναίκα που αποτέλεσε έμπνευση του χαρακτήρα της Μάρθα στη δημοφιλή και πολυσυζητημένη σειρά του Netflix Μικρό Ταρανδάκι, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αγωγή για δυσφήμηση κατά της πλατφόρμας, μετά από απόφαση Αμερικανού δικαστή αναφέρει ο The Guardian.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η ιστορία της γυναίκας που προβλήθηκε από τη σειρά του Ρίτσαρντ Γκαντ ως «αληθινή ιστορία», είναι αποτέλεσμα μυθοπλασίας και ως τέτοιο η πλατφόρμα φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη δήλωση πως πρόκειται για πιστή αναπαράσταση των γεγονότων.

Το Netflix, σύμφωνα με δικαστική απόφαση του Σεπτεμβρίου 2024, θα έπρεπε να δηλώνει ότι η ιστορία της Φιόνα Χάρβεϊ αποτελεί απλώς «έμπνευση» του χαρακτήρα της Μάρθα.

Η Χάρβεϊ είχε προσφύγει νομικά κατά του Netflix υποστηρίζοντας πως η σειρά άφησε ψευδώς να εννοηθεί πως η ίδια επιτέθηκε σεξουαλικά στον Γκαντ και ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, δεν συνέβη ποτέ.

Στην απόφαση του, ο δικαστής Γκάρι Κλάουσνερ ανέφερε πως το γεγονός ότι τα επεισόδια της σειράς ξεκινούν με τη φράση «αυτή είναι μια αληθινή ιστορία» συνέβαλε στο να αντιμετωπίζουν οι θεατές την ιστορία ως απολύτως αληθινή και ακριβή. Στην πραγματικότητα όμως, ενώ η γυναίκα πράγματι ήρθε αντιμέτωπη με το γράμμα του νόμου, οι παραβιάσεις αυτού στη σειρά φαίνονται περισσότερες και μεγαλύτερου βάρους από αυτές που αντιμετώπισε.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της παρενόχλησης και της καταδίκης για παρενόχληση σε δικαστήριο», σημείωσε ο δικαστής. «Ομοίως, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του ακατάλληλου αγγίγματος και της σεξουαλικής επίθεσης».

Από την πλευρά του ο δημιουργός της σειράς και πρωταγωνιστής Ρίτσαρντ Γκαντ ισχυρίστηκε ότι η Χάρβεϊ τον παρακολουθούσε επί χρόνια ενώ ο ίδιος εργαζόταν σε μια παμπ στο Λονδίνο, τον παρενοχλούσε και του έστελνε χιλιάδες μηνύματα. Εξήγησε επίσης πως, ενώ την είχε καταγγείλει στην αστυνομία, δεν διώχθηκε ποινικά ούτε οδηγήθηκε στη φυλακή – δέχθηκε ένα προειδοποιητικό, τυπικό μήνυμα λόγω της παρενόχλησης.

Ο Γκαντ έχει επίσης δηλώσει ότι η σειρά του Netflix και το θεατρικό έργο στο οποίο βασίστηκε ήταν και τα δύο προϊόντα μυθοπλασίας. Μάλιστα, τον Ιούνιο, οι Sunday Times είχαν αποκαλύψει ότι ο Γκαντ είχε επιφυλάξεις ως προς τη χρήση της φράσης «αυτή είναι μια αληθινή ιστορία» στην αρχή των επεισοδίων και πως τελικώς συμπεριλήφθηκε κατόπιν αιτήματος του Netflix.

Η Χάρβεϊ δεν κατονομάστηκε ποτέ στα επεισόδια του Baby Reindeer, παρ’ όλα αυτά, θεατές την αναγνώρισαν γρήγορα μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα μάλιστα να δέχεται απειλητικά για τη ζωή της μηνύματα, αποδεικνύοντας την επικινδυνότητα του πράγματος.