Συγκίνηση: Ο Ινγκλς ξεκίνησε βασικός μετά από τρία χρόνια για έναν πολύ… ιδιαίτερο λόγο (vid)

Στο προηγούμενο ματς των Τίμπεργουλβς ήταν παρούσα η οικογένεια του Τζο Ινγκλς, όμως τα παιδιά του και η γυναίκα του δεν κατάφεραν να τον δουν να αγωνίζεται αφού δεν έπαιξε δευτερόλεπτο.

Το ένα από τα τρία παιδιά του και συγκεκριμένα ο Τζέικομπ, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και μόλις ο Φιντς (προπονητής) το έμαθε, θέλησε να επανορθώσει άμεσα.

Μολονότι αγωνίστηκε για μόλις έξι λεπτά στο ματς των Γουλβς με τους Πέλικανς τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/3), όπου επικράτησαν εύκολα με 134-93 και δεν κατάφερε να σημειώσει καλάθι σε τρεις προσπάθειες, ο Ινγκλς ξεκίνησε βασικός στο ματς προκαλώντας τον ενθουσιασμό τόσο του Τζέικομπ, όσο και των άλλων δύο παιδιών και της γυναίκας του.

This Joe Ingles story 🥹

Joe’s wife, Renae, and their 3 kids are in town. Last week, their son Jacob, who is autistic, made it through his first ever NBA game in-arena. But Joe didn’t play…

Tonight, Chris Finch started Ingles to make sure Jacob could see his dad play 🫶 pic.twitter.com/fKrHuFTNEi

— NBA (@NBA) March 22, 2025