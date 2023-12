Ο Παγιόλα της Βίρτους έχασε… το δόντι του μετά απο αγκωνιά του Ίνγκλς (pic, vid)

Από την Βαλένθια… στον οδοντίατρο θα πάει ο Αλεσάντρο Παγιόλα της Βίρτους Μπολόνια, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Βαλένθια, ο ιταλός γκαρντ στην προσπάθεια του να αμυνθεί ,δέχθηκε αγκωνιά από τον Ντέιμιαν Ίνγκλις, με αποτέλεσμα να χάσει το δόντι του.

Ο πολύ κατά ψηλότερος του Παγιόλα, Ντέιμιαν Ίνγκλς στην προσπάθειά του να «ποστάρει« τον 24χρονο Ιταλό χρησιμοποίησε χωρίς πρόθεση τον αγκώνα του πάνω στον Ιταλό. Η σύγκρουση είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο για τον Παγιόλα, με αποτέλεσμα να χάσει ένα δόντι του.

Έτσι, ο Ιταλός φεύγει από την Βαλένθια με την ήττα, καθώς η Μπολόνια ηττήθηκε από την Βαλένθια με 79-71, αλλά και χωρίς ένα δόντι. Σίγουρα, μια μέρα που θα θέλει να ξεχάσει πολύ γρήγορα ο Παγιόλα.

Alessandro Pajola taking one for the team so tough, even the dentist might be impressed 🫣🦷 pic.twitter.com/uqUocH6naN

— BasketNews (@BasketNews_com) December 21, 2023