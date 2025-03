All-25 Euroleague Team: Mε Παπαλουκά, Χάινς και Μπατίστ η επόμενη πεντάδα

H Euroleague γιορτάζει 25 χρόνια από τη δημιουργία της και αποφάσισε να κάνει μια ψηφοφορία ώστε να βγάλει τους 25 καλύτερους παίκτες της ιστορίας της.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες, με τη διοργανώτρια αρχή να δίνει στη δημοσιότητα άλλη μία πεντάδα παικτών, από την οποία φυσικά δεν λείπει το ελληνικό στοιχείο.

The fourth and penultimate group of players included in the ALl-EuroLeague 25 team are HERE✅

Some serious talent in this group of 5 🥶#EUROLEAGUE25 I #ONLY25 pic.twitter.com/580sH8KM9o

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 18, 2025