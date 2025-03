Euroleague: Το 50% του Ολυμπιακού ως το τέλος του δρόμου και το εντυπωσιακό 30% για το όνειρο

Η κανονική περίοδος της Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία. Πλέον απομένουν μόλις πέντε αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και σιγά-σιγά να μπούμε σε… ρυθμούς πλέι οφ από όπου και θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες του Final Four.

Η σελίδα «Figurei8ht» έβαλε κάτω τα δεδομένα και υπολόγισε ποιοι σύλλογοι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ταξιδέψουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Άμπου Ντάμπι για να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Γηραιά Ήπειρο.

Στο «Figurei8ht», λοιπόν, έκαναν 10.000 προσομοιώσεις με βάση την κατάταξη των δύο προηγούμενων ετών, αλλά και το Net Rating των ομάδων τη φετινή χρονιά και μας παρουσιάζουν τις πιθανότητες των ομάδων για να βρεθούν στο Final Four.

Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός που αυτή την στιγμή έχει 81% πιθανότητες να μπει στο αεροπλάνο για το Άμπου Ντάμπι. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 69% και τρίτη είναι η Φενέρμπαχτσε με 62%. Αυτοί είναι και οι μόνοι σύλλογοι με 60%+ πιθανότητες.

Την τετράδα κλείνει η Μονακό με 31%. Από εκεί και πέρα η Μπαρτσελόνα έχει 31% πιθανότητες, η Ρεάλ Μαδρίτης 21% και η Παρτίζαν 20%. Καμία άλλη ομάδα από τις υπόλοιπες δεν έχει πάνω από 20% πιθανότητα για να βρεθεί εκεί.

🔢 Final Four Chances @EuroLeague | Round 29

81% 🇬🇷 Olympiacos

69% 🇬🇷 Panathinaikos

62% 🇹🇷 Fenerbahçe

44% 🇲🇨 Monaco

31% 🇪🇸 Barcelona

21% 🇪🇸 Real Madrid

20% 🇷🇸 Partizan

No other team with >20%

🏆 Olympiacos lead as title favorites with 30% chance.

Simulation by… pic.twitter.com/4BIneYYMKm

— Figurei8ht (@Figurei8ht) March 16, 2025