Euroleague: Τι λένε οι αριθμοί για τις θέσεις που… παίζονται και οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Καθώς η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία, αφού απομένουν πια μόλις πέντε αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου, έχουν βγει τα… μπλοκάκια και έχουν ξεκινήσει οι υπολογισμοί για τις νίκες που θα χρειαστούν για να πιάσει η κάθε ομάδα τον στόχο της.

Όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να έχουμε τρία ξεχωριστά μέτωπα. Τρεις διαφορετικές «μάχες» που θα επηρεάσουν την τελική κατάταξη και τον χάρτη των πλέι οφ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου.

Αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως βλέπουμε την πιο ανταγωνιστική Euroleague από τη δημιουργία της.

Έτσι η σελίδα «Figurei8ht» στο Χ έβαλε κάτω τα δεδομένα και υπολόγισε τις νίκες που θα χρειαστούν σε κάθε ξεχωριστεί περίπτωση. Τόσο για το πλεονέκτημα έδρας, όσο για το Top 6 και την είσοδο στο πλέι ιν που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Παράλληλα, μας δίνεται μια πρώτη καλή εικόνα για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού που ουσιαστικά έχει… καπαρώσει την πρώτη θέση και θα περιμένει το πλέι ιν.

📈 Projected Wins by Team @EuroLeague | Round 29

Story visualization in the 🔗 card

🔵 20 Wins for Top 4 (seeded PO), Monaco 🇲🇨 leads

🔴 Tight battle for Top 6 (unseeded PO), 19 wins expected (score difference key):

– Barcelona 🇪🇸 49.5% for Top 6

– Bayern München 🇩🇪… https://t.co/QHXLfXwQZS pic.twitter.com/l41m3nc0gA

— Figurei8ht (@Figurei8ht) March 16, 2025