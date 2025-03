Σφραγίζουν την πρόκριση Μπάρτσα, Ίντερ και Μπάγερν – Ματσάρα στο Άνφιλντ

Η πρόκριση στους «8» του Champions League δεν είναι εύκολη υπόθεση και σίγουρα δεν καθορίζεται από το πρώτο ματς, αλλά οι τρεις από τις τέσσερις μάχες της προηγούμενης Τρίτης (4/3), έδωσαν την εντύπωση πως μπορεί και να έχουμε ήδη τρεις ομάδες στα προημιτελικά.

Η Μπαρτσελόνα στο «Estadio de Luz» έμεινε με 10 από νωρίς, αφού μόλις στο 22′ ο Πάου Κουμπράσι είδε κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Παυλίδη ακριβώς έξω από την περιοχή. Οι Καταλανοί δέχθηκαν μεγάλη πίεση από την Μπενφίκα, αλλά ο Βόιτσεχ Σέζνι έκανε οκτώ επεμβάσεις και κράτησε το μηδέν στην εστία της ομάδας του. Στο 61′ ο Ραφίνια με σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 0-1 και έδωσε σκορ πρόκρισης στους Ισπανούς, που βρίσκονται πλέον μια ανάσα από τους «8».

Η Ίντερ δύο ώρες πριν, έπαιζε στην Ολλανδία με την Φέγενορντ και επικράτησε εύκολα με 2-0, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση με τους Λαουτάρο Μαρτίνεθ και Μάρκους Τουράμ να σκοράρουν από ένα γκολ.

Στον γερμανικό «εμφύλιο», η Μπάγερν φιλοξένησε την Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο στην Allianz Arena. Οι «Βαυαροί» προηγήθηκαν από νωρίς με γκολ του Χάρι Κέιν στο 9′, ενώ η πρωταθλήτρια Γερμανίας κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες χωρίς όμως να μπορέσει να τις αξιοποιήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί έπαιζε μονότερμα, βάζοντας άλλα δύο γκολ με τους Κέιν και Μουσιάλα και «κλειδώνοντας» κατά 99% μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τέλος, η Λίβερπουλ κατάφερε να φύγει με το διπλό από το Παρίσι, νικώντας 1-0 παρά τις 27 τελικές της Παρί Σεν Ζερμέν μπροστά στις 2 δικές τις. Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια σκόραρε στο 22′, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, αλλά ο Άλισον δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να σκοράρουν. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έκανε εννέα αποκρούσεις και ονομάστηκε Man of the Match.

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Χάρβι Έλιοτ, που πήρε την θέση του Μοχάμεντ Σαλάχ στο 86′ και βρήκε δίχτυα στο 87′, μετά από ασίστ του Ουρουγουανού, Ντάργουιν Νούνιες. Οι «Κόκκινοι» παρά την εκτός έδρας νίκη τους, δεν έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» και το ματς στο Άνφιλντ είναι αυτό που θα κρίνει ποιος θα βρεθεί στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

To πρόγραμμα της Τρίτης (11/3):

11/3, 19:45 Μπαρτσελόνα – Μπενφίκα

11/3, 22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

11.3, 22:00 Ίντερ – Φέγενορντ

11/3, 22:00 Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου

Πόσο ήρθαν τα πρώτα παιχνίδια:

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα 0-1

Παρί – Λίβερπουλ 0-1

Φέγενορντ – Ίντερ 0-2

Μπάγερν – Λεβερκούζεν 3-0

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (12/3):

12/3,19:45 Λιλ – Ντόρτμουντ

12/3, 22:00 Άστον Βίλα – Κλαμπ Μπριζ

12/3, 22:00 Ατλέτικο – Ρεάλ

12/3, 22:00 Άρσεναλ – Αϊντχόφεν

Πόσο ήρθαν τα πρώτα παιχνίδια:

Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 1-3

Ντόρτμουντ – Λιλ 1-1

Ρεάλ – Ατλέτικο 2-1

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ 1-7

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:

Παρί – Λίβερπουλ Vs Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ Vs Ρεάλ – Ατλέτικο

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα Vs Ντόρτμουντ – Λιλ

Μπάγερν – Λεβερκούζεν Vs Φέγενορντ – Ίντερ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ ή Ρεάλ – Ατλέτικο Vs Παρί – Λίβερπουλ ή Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα ή Ντόρτμουντ – Λιλ Vs Μπάγερν – Λεβερκούζεν ή Φέγενορντ – Ίντερ