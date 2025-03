Tι σχέση έχουν οι φόνοι που διέταξε ο Τσαρλς Μάνσον με τα πειράματα ελέγχου του νου της CIA;

Η χώρα συγκλονίστηκε όταν μέλη μιας αίρεσης γνωστής ως Οικογένεια Μάνσον, ηγέτης της οποίας ήταν ο Τσαρλς Μάνσον, δολοφόνησαν βάναυσα την Σάρον Τέιτ, μια 26χρονη ηθοποιό που είχε πρωταγωνιστήσει στο «Valley of the Dolls».

Η Τέιτ ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, ενώ ήτα οχτώ μηνών έγκυος τη στιγμή της δολοφονίας. Την μαχαίρωσαν δεκαέξι φορές πριν την κρεμάσουν.

Τη νύχτα μετά τη δολοφονία της Τέιτ και των υπολοίπων που βρίσκονταν στο σπίτι, τα τέσσερα μέλη της Oικογένειας Μάνσον έλαβαν εντολή από τον Τσαρλς Μάνσον να πάνε σε μια οικεία. Ο Μάνσον τους συνάντησε εκεί, με τον ίδιο να τους υποδεικνύει τον 44χρονο εργαζόμενο σε σούπερ μάρκετ Λένο Λιμπιάνκα και τη σύζυγό του. Μετά από λίγο, και οι δύο ήταν νεκροί.

Ο Τσαρλς Μάνσον, καταδικάστηκε για πολλές κατηγορίες συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη φόνου, όπως και αρκετοί από τους ακολούθους του, στους οποίους είχε δώσει εντολή να σκοτώσουν τουλάχιστον εννέα άτομα σε διάστημα αρκετών εβδομάδων (από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο του 1969): Γκάρι Χίνμαν, Τέιτ, Τζέι Σέμπρινγκ, Βόιτσεκ Φραϊκόφσκι, Αμπιγκέιλ Φόλγκερ, Στίβεν Πάρεντ, Λένο και Ρόζμαρι ΛαΜπιάνκα και Ντόναλντ «Σόρτι» Σέι.

Οι δολοφονίες της Οικογένειας Μάνσον, που συνέβησαν στο Λος Άντζελες, έχουν προκαλέσει εδώ και καιρό ίντριγκες και θεωρίες για το τι προηγήθηκε.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι δολοφονίες ήταν μέρος του οράματος του Μάνσον για το «Χέλτερ Σκέλτερ» – ένα σχέδιο για την πυροδότηση ενός φυλετικού πολέμου που πήρε το όνομά του από το τραγούδι των Beatles. Αλλά ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, το «Chaos: The Manson Murders», σε σκηνοθεσία του θρυλικού ντοκιμαντερίστα Έρολ Μόρις, εμβαθύνει στην υπόθεση και παρακολουθεί την πορεία του Μάνσον από εγκληματία σε φιλόδοξο μουσικό και σε ηγέτη αίρεσης.

Η ταινία παρουσιάζει ακόμη και τη θεωρία ότι ο Μάνσον είχε διασυνδέσεις με τη CIA και την MKULTRA – κωδική ονομασία που δόθηκε σε ένα πρόγραμμα πειραμάτων πάνω σε ανθρώπους που σχεδιάστηκαν και αναλήφθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα, 7 Μαρτίου, στο Netflix, βασίζεται στο βιβλίο του 2019 «CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties», του Τομ Ο’Νιλ με τον Νταν Πίπενμπρινγκ.

Ο Ο’Νιλ, ο οποίος εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στο ντοκιμαντέρ του Μόρις, πέρασε χρόνια ερευνώντας την υπόθεση και έχει αμφισβητήσει την αφήγηση της αστυνομίας.

Δύο χρόνια πριν από τους φόνους των Τέιτ-ΛαΜπιάνκα, ο Μάνσον ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ είχε αποφυλακιστεί με αναστολή. Εκεί, άρχισε να αποκτά φανατικούς οπαδούς, κυρίως νεαρές γυναίκες, με τις οποίες πήγαινε στη ιατρική κλινική Haight Ashbury.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Ο’Νιλ αποκαλύπτει ότι ο Λουίς Τζόλιον «Τζόλι» Γουέστ, ερευνητής πλύσης εγκεφάλου και LSD που εργαζόταν στο MKUltra, στρατολογούσε άτομα από την κλινική για να τα μελετήσει.

Περίπου την ίδια εποχή, υποστηρίζει ο O’ Νιλ, η CIA μελετούσε τον τρόπο δημιουργίας «προγραμματισμένων δολοφόνων».

Η ταινία αναλύει επίσης την προφανή προσπάθεια του Μάνσον να συνδέσει τους φόνους με τους Μαύρους Πάνθηρες με το COINTELPRO του FBI και την Επιχείρηση CHAOS της CIA, προγράμματα που χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες για την παρακολούθηση και ενίοτε τη διείσδυση σε αριστερές ομάδες τη δεκαετία του 1960.

Αν και ο O’ Νιλ παραδέχεται ότι δεν μπορεί να συνδέσει οριστικά τον Μάνσον και τον Γουέστ, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει αρκετούς πιθανούς δεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι τα μέλη της οικογένειας Μάνσον χρησιμοποιούσαν συχνά LSD.

Όσον αφορά τη χρήση του LSD, ο O’ Νιλ λέει ότι ο Μάνσον έκανε τους ακολούθους του να «εγκαταλείψουν εντελώς την αίσθηση της ηθικής και τον κώδικα δεοντολογίας τους και να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει κακό».

Ο O’ Νιλ λέει ότι σε μια έκθεση προς τη CIA, ο Γουέστ είπε επίσης ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει με επιτυχία το LSD για να δημιουργήσει ψεύτικες αναμνήσεις σε πειραματόζωα.

«Τι σημαίνουν όλα αυτά;» διερωτάται ο O’ Νιλ στο ντοκιμαντέρ. «Είμαι πολύ ειλικρινής, δεν ξέρω».

Ο Τσαρλς Μάνσον πέθανε στη φυλακή το 2017 σε ηλικία 83 ετών.

*Με πληροφορίες από: People | Screen Rant