Οι οπαδοί της Λίβερπουλ είναι πλέον πεπεισμένοι ότι ο Σαλάχ φεύγει!

Η σεζόν αρχίζει να μπαίνει στην τελική της ευθεία και οι φίλοι της Λίβερπουλ ανησυχούν όλο και πιο πολύ για το πως θα είναι το ρόστερ της ομάδας τη νέα χρονιά. Τα συμβόλαια των Αλεξάντερ Άρνολντ, Φαν Ντάικ και Σαλάχ εκπνέουν το καλοκαίρι και κανείς από τους τρεις δεν έχει ανανεώσει. Η διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μαζί τους από την αρχή της σεζόν, αλλά ακόμα δεν έχει επέλθει κάποια συμφωνία.

Το όνομα όμως που «καίει» πιο πολύ τους «κόκκινους» είναι αυτό του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 30 γκολ και 21 ασίστ σε 38 εμφανίσεις και έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Ο Σαλάχ είναι, αδιαμφισβήτητα, ο πιο επιδραστικός παίκτης της Λίβερπουλ. Ετοιμάζεται να καταρρίψει κι άλλα ρεκόρ με την κόκκινη φανέλα, όμως είναι πολύ πιθανό να είναι και τα τελευταία του επιτεύγματα στο Άνφιλντ.

«This is my best season» 💯

Mohamed Salah shares why he feels he’s at the top of him game right now 🔥

