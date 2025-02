Έκρηξη στο ρωσικό προξενείο στη Μασσαλία

Έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο ρωσικό προξενείο στη Μασσαλία στη νότια Γαλλία και πυροσβέστες έσπευσαν επιτόπου, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η γαλλική αστυνομία δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Ωστόσο, ο γενικός πρόξενος του ρωσικού προξενείου δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο κτίριο.

BREAKING:

An explosion occurred near the Russian consulate in Marseille, France.

30 firefighters and police officers are deployed to the scene. pic.twitter.com/LKATAjaZ9L

— Current Report (@Currentreport1) February 24, 2025