ASC Awards 2025: Ο Έντουαρντ Λάχμαν με το «Maria» έσπασε τα κοντέρ των βραβείων

Ο Έντουαρντ Λάχμαν απέσπασε την κορυφαία διάκριση στα 39α ετήσια βραβεία της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών (American Society of Cinematographers Awards – ASC) για την ταινία «Maria».

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Λάχμαν στην ASC.

Δεδομένου ότι ήταν μια ανταγωνιστική χρονιά, η ASC πρότεινε επτά κινηματογραφιστές στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους. Η τελευταία φορά που ο τομέας επεκτάθηκε πέρα από τους πέντε υποψήφιους ήταν το 2014.

Πέραν της ταινίας για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, Οι άλλοι υποψήφιοι αυτή τη χρονιά είναι οι Λολ Κρόλεϊ για το «The Brutalist», Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «A Complete Unknown», Στεφάν Φοντέν για το «Conclave», Στεφάν Φοντέν για το «Dune: Jarin Blaschke για το «Nosferatu» και Άλις Μπρουκς για το «Wicked».

Στην 38χρονη ιστορία του, μόνο 18 έχουν κερδίσει το Όσκαρ. Πέρυσι, ο Χόιτε βαν Χοϊτέμα κέρδισε το ASC για την ταινία «Oppenheimer» και κέρδισε το Όσκαρ.

Στα βραβεία τηλεοπτικών παραγωγών, στους νικητές περιλαμβάνεται ο Ρόμπερτ Έλσγουιτ για την ταινία «Ripley». Ο Έλσγουιτ κέρδισε πέρυσι το βραβείο Emmy «Creative Art». Μιλώντας στο Variety για το Inside the Frame, ο κινηματογραφιστής μίλησε για τα γυρίσματα της ασπρόμαυρης σειράς.

Είπε: «Ο φωτισμός ήταν σημαντικός. Έπρεπε να αντικατοπτρίζει το ποιος ήταν ο Τομ και τον κόσμο στον οποίο ζούσε και ο οποίος είχε μεγάλες αντιθέσεις. Η ασπρόμαυρη αισθητική θα έδινε στο κοινό μια αίσθηση άγχους, έντασης και μυστηρίου.

Ο Ρίτσαρντ Ρουτκόφσκι κέρδισε στην κατηγορία half-hour με το «Sugar», ενώ στο επεισόδιο μονόωρης κανονικής σειράς, ο Σαμ Μακκέρντι, πήρε το βραβείο για το «Shogun – Crimson Sky».

Στην Κάθλιν Κένεντι, παραγωγό ταινιών όπως «Back to the Future», «Jurassic Park» και «E.T. the Extra-Terrestrial», απονεμήθηκε το βραβείο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Κένεντι τίμησε τους κινηματογραφιστές που βρίσκονταν στην αίθουσα λέγοντας: «Καθώς τιμάτε εμένα, θέλω πραγματικά να κάνω το ίδιο κι εγώ για εσάς για τη δημιουργία νέων μαγικών ταινιών. Μια από τις πιο κρίσιμες επιλογές για έναν παραγωγό είναι να συγκεντρώσει τη σωστή ομάδα και το ταλέντο που δίνει ζωή στο σενάριο».

Και πρόσθεσε: «Το θέμα δεν είναι η καταραμένη τεχνολογία, αλλά ο άνθρωπος πίσω από αυτήν».

Η Κένεντι ανακοίνωσε επίσης ότι 46 νέες γυναίκες μέλη εντάχθηκαν στο ASC.

Το βραβείο Lifetime Achievement απονεμήθηκε στον κινηματογραφιστή Αντζέι Μπαρτκόβιακ («Speed», «Falling Down»).

Η τελετή απονομής των βραβείων ASC απένειμε τα βραβεία της το βράδυ της Κυριακής στο The Beverly Hilton.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των νικητών.

