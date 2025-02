ΗΠΑ: Φως στο μυστήριο που καλύπτει τον πυρήνα της Γης – Τι ανακοίνωσαν ερευνητές

Ερευνητές στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, ανακοίνωσαν πως διαλεύκαναν ένα από τα μεγάλα μυστήρια του τυλίγουν τη λειτουργία της Γης, αποκαλύπτοντας πως ο εσωτερικός πυρήνας της επιβραδύνεται, αλλάζοντας σταδιακά τη διάρκεια μιας ημέρας.

Επί δεκαετίες, οι επιστήμονες υπέθεταν πως πυρήνας της Γης, που έχει το μέγεθος της Σελήνης, είναι συμπαγής, καμωμένος από σίδηρο και νικέλιο και κινείται μαζί με την επιφάνεια του πλανήτη όντας συνδεδεμένος με αυτήν. Το 2010, ωστόσο, ο πυρήνας άρχισε να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης – για πρώτη φορά στην τεκμηριωμένη ιστορία.

«Καθώς ανέλυα σεισμογράμματα πολλών δεκαετιών, ένα σύνολο από δεδομένα σεισμικών κυμάτων ξεχώριζε περιέργως από τα υπόλοιπα», δήλωσε ο Τζον Βιντάλ, καθηγητής στο Κολέγιο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών Dornsife του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.

«Αργότερα, συνειδητοποίησα πως ενώπιον μου είχα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εσωτερικός πυρήνας του πλανήτη μας δεν είναι συμπαγής», προσέθεσε ο γεωεπιστήμων, ο οποίος ηγήθηκε της συγκεκριμένη μελέτης, που εκπονήθηκε στις ΗΠΑ και δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (10/2) στο περιοδικό Nature Geoscience.

Η μελέτη ανέλυσε σεισμικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 121 επαναλαμβανόμενων σεισμών σε 42 τοποθεσίες κοντά στις Νότιες Σάντουιτς Νήσους της Ανταρκτικής, από το 1991 έως το 2024. Στη συνέχεια, οι εν λόγω ερευνητές στις ΗΠΑ εξέτασαν κυματομορφές από σταθμούς που είναι τοποθετημένοι στην Αλάσκα και τον Καναδά.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, τα δεδομένα έδειξαν «μη χαρακτηριστικές ιδιότητες» που η ομάδα δεν είχε δει ποτέ πριν, υποδεικνύοντας ότι ο εσωτερικός πυρήνας της Γης άλλαζε σχήμα και άρχισε να κινείται, πρώτα πιο γρήγορα και μετά πιο αργά από τον υπόλοιπο πλανήτη.

Με την πάροδο του χρόνου ο υγρός εξωτερικός πυρήνας παγώνει στον στερεό εσωτερικό πυρήνα, αλλά θα περάσουν δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να γίνει εντελώς στερεός. Αυτό θα σήμαινε σχεδόν σίγουρα το τέλος της ζωής στη Γη, αλλά μέχρι τότε είναι πιθανό να την έχει ήδη «καταβροχθίσει» ο Ήλιος. Είναι επίσης πιθανό οι αλλαγές να συνδέονται με αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

