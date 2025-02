Κύμα πλουσίων στις ΗΠΑ μετακινούν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό

Πολλοί πλούσιοι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ – και ανακουφισμένοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τον φόρο του «δισεκατομμυριούχου» που είχε προταθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Άλλοι, όμως, ανησυχούν και δεν περιμένουν να δουν πώς η δεύτερη θητεία του Τραμπ θα επηρεάσει την οικονομία, τις αγορές και την προσωπική τους ζωή.

Αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις στο εξωτερικό ή επιπλέον αναζητούν διαμονή ή υπηκοότητα σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους δικηγόρους μετανάστευσης και τους διαχειριστές περιουσίας.

Οι πλούσιοι έχουν αρκετούς λόγους για τη μεταφορά κεφαλαίων στην Ελβετία, τη Σιγκαπούρη ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων τοποθεσιών. Εδώ είναι ένας ακόμα λόγος: προστασία από ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ για αντιληπτές αδικοπραγίες, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Barron’s.

Μεταφορά κεφαλαίων λόγω πολιτικής

Όσοι δεν έλαβαν προληπτική χάρη από τον Μπάιντεν και ανησυχούν ότι θα στοχοποιηθούν, φοβούνται ότι η νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να παγώσει τους τραπεζικούς και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς τους, σύμφωνα με τον δικηγόρο μετανάστευσης Ντέιβιντ Λέσπερανς.

«Το να έχουν χρήματα σημαίνει ότι έχουν περισσότερα εργαλεία στην εργαλειοθήκη», είπε ο Λέσπερανς στον Barron’s. «Σημαίνει επίσης ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν στόχος και έχουν περισσότερα σημεία… πόνου».

Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ετοίμασε ένα έγγραφο με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι πελάτες εάν ανησυχούν για τιμωρία. Βήμα πρώτο: Εξασφαλίστε ένα δεύτερο διαβατήριο, καθώς το αμερικανικό μπορεί να ακυρωθεί από την κυβέρνηση χωρίς προειδοποίηση. Βήμα δεύτερο: Άνοιγμα και χρηματοδότηση τραπεζικών και χρηματιστηριακών λογαριασμών εκτός ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό».

Το ενδιαφέρον για τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό αυξάνεται πάντα όταν διαφορετικά κόμματα αναλαμβάνουν την προεδρία των ΗΠΑ

Ένας από τους πελάτες του Λέσπερανς που συμμετείχε σε «προσπάθειες υψηλού προφίλ για να φέρει τον Τραμπ στη δικαιοσύνη» θέλει να μετακομίσει, ο ίδιος και η οικογένειά του, από τις ΗΠΑ δεδομένης της τάσης του Τραμπ και των υποστηρικτών του να εκδικηθούν τους «εχθρούς», υποστηρίζει ο ίδιος.

Συμβαίνει κάθε φορά που εναλλάσσονται κόμματα στην εξουσία

«Η αδικαιολόγητη πολιτική και εγκληματική κυβερνητική παρενόχληση θα ήταν οικονομικά και συναισθηματικά καταστροφική», λέει ο Λέσπερανς. «Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα συζήτησης με τους συναδέλφους του [του πελάτη] τόσο εντός όσο και εκτός κυβέρνησης».

Το ενδιαφέρον για τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό αυξάνεται πάντα όταν διαφορετικά κόμματα αναλαμβάνουν την προεδρία των ΗΠΑ, λέει ο Φιλίπ Χένσλερ, ανεξάρτητος σύμβουλος περιουσίας στην Ελβετία. «Δεν έχει σημασία αν ο Μπάιντεν ή ο Τραμπ είναι πρόεδρος», λέει. «Η αβεβαιότητα αυξάνεται και οι πλούσιοι άνθρωποι προσπαθούν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους».

Μερικοί που ρωτούν τώρα για τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων ή μια δεύτερη υπηκοότητα, θέλουν να «προετοιμαστούν για το απροσδόκητο», είπε ο Χένσλερ στο Barron’s. Αυτά τα άτομα ανησυχούν για τη ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού και κοινωνικού λόγου στις ΗΠΑ και πιστεύουν ότι η χώρα «εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας», λέει. «Υπάρχει αυτή η γενική ανησυχία ότι κάτι δεν πάει καλά».

Μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία, ώστε να έχουν «επαρκές κεφάλαιο εκτός των ΗΠΑ, εάν είναι δύσκολο να το κάνουν στο μέλλον»

«Κινητικότητα» λόγω εκλογών

Ο αριθμός των ατόμων που εκπατρίζονται από τις ΗΠΑ κάθε χρόνο αυξάνεται συχνά γύρω από τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με τον Σκοτ Μπόουμαν, συνεργάτη στη δικηγορική φίρμα McDermott Will & Emery στην Ουάσιγκτον, ο οποίος συμβουλεύει πλούσια άτομα, οικογένειες και οικογενειακά γραφεία σχετικά με τη φορολογία και τον προγραμματισμό περιουσίας. Αλλά «το επίπεδο της έντασης της ανησυχίας πριν από τις εκλογές του 2024 ήταν μεγαλύτερο από αυτό που έχω δει τα προηγούμενα εκλογικά χρόνια», λέει.

Οι περισσότεροι από τους πελάτες τους οποίους η εταιρεία μετανάστευσης Henley & Partners διατηρεί τώρα είναι «ευθυγραμμισμένοι με τους Δημοκρατικούς», είπε στο Barron’s ο Ντόμινικ Βόλεκ, επικεφαλής ιδιωτών πελατών παγκοσμίως.

Υπήρχαν όμως και εκείνοι που είχαν πλησιάσει την Henley πριν από τις εκλογές φοβούμενοι τις επιπτώσεις στον πλούτο τους από τη νίκη της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις. Μερικά από αυτά τα άτομα εξακολουθούν να επιδιώκουν μια δεύτερη υπηκοότητα ως ασφάλιση εάν οι Δημοκρατικοί πάρουν την εξουσία σε τέσσερα χρόνια, λέει.

Ο κίνδυνος παγώματος κεφαλαίων λόγω ελέγχων

Ο Μάικλ Πέλμαν Ρόουλαντ, συνεργάτης στη Baseline Wealth Management, έναν ελβετικό διαχειριστή περιουσίας που συνεργάζεται με πολίτες των ΗΠΑ που ανοίγουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, είπε στο Barron’s ότι ορισμένες από τις έρευνες προέρχονται από εκείνους που ανησυχούν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιβάλει κεφαλαιακούς ελέγχους στα περιουσιακά τους στοιχεία, περιορίζοντας την ικανότητά τους να μετακινούν χρήματα στο εξωτερικό στο μέλλον.

Μεταξύ των πελατών του Ρόουλαντ είναι ένας Δημοκρατικός δωρητής με έδρα το Σικάγο και η σύζυγός του. Μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία, ώστε να έχουν «επαρκές κεφάλαιο εκτός των ΗΠΑ, εάν είναι δύσκολο να το κάνουν στο μέλλον», λέει. Το ζευγάρι σχεδιάζει επίσης να ζήσει με μερική απασχόληση, ή ακόμα και με πλήρη απασχόληση, τελικά στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία για τις ροές κεφαλαίων από ιδιώτες σε άλλες χώρες

Μεταφορά κεφαλαίων και λόγω «οικονομικής καταστροφής»

Πολλοί έχουν μη πολιτικούς προβληματισμούς. Κάποιοι θέλουν να «αντισταθμίσουν ή τουλάχιστον να «προετοιμαστούν» για ένα πιθανό οικονομικό «σενάριο καταστροφής»» που προκύπτει από τον πληθωρισμό, τα υψηλά επίπεδα κρατικών δαπανών και το δημόσιο χρέος, λέει ο Μπόουμαν της McDermott Will & Emery.

Οι πελάτες του Μπάουμαν -οι περισσότεροι με καθαρή περιουσία περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο- ανησυχούν επίσης για τη «συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα του δολαρίου ως το κυρίαρχο νόμισμα στον κόσμο», καθώς το σχετικό μερίδιο των ΗΠΑ στο παγκόσμιο ΑΕΠ μειώνεται, σύμφωνα με ένα προσχέδιο μιας εργασίας που έγραψε ο Μπάουμαν για τη διαφοροποίηση των δικαιοδοσιών.

Οι πλούσιοι δεν βλέπουν αυτούς τους παράγοντες ως «κάτι που θα προκαλέσει άμεσο συναγερμό», αλλά επειδή είναι διαχειριστές για τις μελλοντικές γενιές του πλούτου που δημιούργησαν ή κληρονόμησαν, ρωτούν: «Χρειάζεται να έχουμε κάποιες στρατηγικές για να διαφοροποιήσουμε τον νομικό, οικονομικό και πολιτικό κίνδυνο, εάν είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε μια δικαιοδοσία;» λέει.

Παράγοντες που διώχνουν κεφαλαιούχους από τις ΗΠΑ

Ο Τοντ Κόουαν, εκτελεστικός διευθυντής στην London & Capital, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ότι οι κύριοι λόγοι που επιλέγουν οι πελάτες του να μετακινήσουν περιουσιακά στοιχεία ή να μετεγκατασταθούν με την πάροδο των ετών έχουν μετατοπιστεί από την επιθυμία γεωγραφικής εξάπλωσης των συμμετοχών τους σε ανησυχίες ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2022 να ανατρέψει το δεδικασμένο της απόφασης Ρόου εναντίον Ουέιντ [Roe v. Wade ή 410 U.S. 113 (1973), είναι η ονομασία μίας απόφασης ορόσημο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών γενικά προστατεύει την ελευθερία μιας εγκύου γυναίκας να επιλέξει να προβεί σε άμβλωση] μπορεί τελικά να επηρεάσει τους ίδιους. Οι άνθρωποι ανέφεραν επίσης το αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και τη βία με όπλα στις ΗΠΑ, εκτός από την πολιτική.

Η εξασφάλιση της διαμονής ή της ιθαγένειας στο εξωτερικό είναι συχνά μέρος του πακέτου για άτομα που θέλουν να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό

«Ενώ οι ανησυχίες σχετικά με το μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο ή τις πιθανές αλλαγές πολιτικής (από τον Τραμπ στον Μπάιντεν και τώρα πίσω στον Τραμπ), ήταν μέρος της συζήτησης και σε ορισμένες περιπτώσεις κύριο κίνητρο» για ορισμένους πελάτες, είπε ο Κόουαν, είναι συνήθως μέρος προσωπικών και οικονομικών εκτιμήσεων και όχι ο κύριος μοχλός.

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία για τις ροές κεφαλαίων από ιδιώτες σε άλλες χώρες. Ωστόσο, οι ξένες τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί που παρακολουθούνται από την κυβέρνηση αυξάνονται περισσότερο κάθε χρόνο από το οικονομικό έτος 2020 (αρχίζει την 1η Οκτωβρίου), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης σχεδόν 8,8% σε περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια λογαριασμούς το 2024 από κάτω από 1,6 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Financial Crimes Network of the US Force.

Η κλασική… φοροδιαφυγή

Στο παρελθόν, οι πολίτες των ΗΠΑ μπορεί να είχαν μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκλεισε τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το 2008 για την υποτιθέμενη βοήθειά τους στο να επιτρέπουν στους πολίτες να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, έγραψε ο Μπάουμαν.

Σήμερα, οι πολίτες των ΗΠΑ που επιδιώκουν να μετακινήσουν χρήματα στο εξωτερικό δεν υποκινούνται από φοροαποφυγή, συμφωνεί ο Ρεάζ Τζάφρι, δικηγόρος μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη στην Withersworldwide. «Συνειδητοποιούν ότι ως Αμερικανοί πολίτες θα δηλώσουν, και θα φορολογηθούν για αυτό, το παγκόσμιο εισόδημά τους στις ΗΠΑ και οποιοιδήποτε ξένοι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν θα αναφέρονται στην IRS», είπε ο Τάφρι στο Barron’s.

Η εξασφάλιση της διαμονής ή της ιθαγένειας στο εξωτερικό είναι συχνά μέρος του πακέτου για άτομα που θέλουν να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό — κάτι που συχνά περιλαμβάνει την αγορά ενός σπιτιού. Μια πρώτη έξαρση ερευνών μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024 σε δικηγορικά γραφεία και ειδικούς που διευκολύνουν τη μετανάστευση σε άλλες χώρες, μετατράπηκε από τότε, σε πολλές περιπτώσεις, σε αιτήσεις για διαμονή ή υπηκοότητα στο εξωτερικό για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Όσοι σκέφτονται να μετακομίσουν για πολιτικούς λόγους μπορεί να μεταβούν σε ένα επίσης δύσκολο περιβάλλον, καθώς η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη γίνεται πιο εθνικιστική

Ραγδαία αύξηση των αιτήσεων

Ο αριθμός των πελατών που προσέλαβαν τον Λέσπερανς για να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής, υπηκοότητα ή βίζα ψηφιακού νομάδα, έχει αυξηθεί περισσότερο από 400% σε σχέση με το συνηθισμένο ρυθμό εργασιών του, λέει. Η βίζα ψηφιακού νομάδα επιτρέπει σε κάποιον να ζει και να εργάζεται για ένα χρόνο ή περισσότερο, ανάλογα με τη χώρα, κερδίζοντας χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί μια μακροπρόθεσμη λύση. Πρόκειται για ένα «τσουνάμι», πλέον σε σύγκριση με την «μικρή άνοδο», αφού ο προτεινόμενος από τον Μπάιντεν προϋπολογισμός για το δημοσιονομικό έτος 2024 περιελάμβανε έναν «ελάχιστο φόρο δισεκατομμυριούχων» 25% για όσους έχουν περιουσία 100 εκατομμυρίων δολαρίων και άνω, λέει.

Από το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, η Latitude, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κατοικία και την ιθαγένεια μέσω επενδύσεων, έλαβε αύξηση των ερωτημάτων «από άτομα με οικονομικά προσόντα με μεγαλύτερη πρόθεση και ταχύτερη ετοιμότητα να προχωρήσουν», λέει ο Κρίστοφερ Γουίλις, διευθύνων σύμβουλος της Latitude. Περίπου το 16% των ερευνών από τα άτομα που έχουν τα οικονομικά προσόντα γίνονται πελάτες.

Στην Henley & Partners, οι αιτήσεις από Αμερικανούς πολίτες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 60% πέρυσι σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Τον Δεκέμβριο, ο αριθμός των πελατών που διατηρήθηκαν από τις ΗΠΑ «εκτοξεύτηκε στα ύψη» σε έναν μήνα που συνήθως είναι ήσυχος, λέει ο Βόλεκ.

Κάποιοι επέλεξαν να μην μετακινήσουν τα κεφάλαιά τους

Δεν μετατράπηκαν ωστόσο όλες οι έρευνες σε αιτήσεις. Στην Arton Capital, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παραμονή και την υπηκοότητα μέσω επενδύσεων, το 5% έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, ενώ ένα άλλο 15% συνεχίζει να διερευνά τις επιλογές του.

Ο διευθύνων σύμβουλος Αρμάντ Αρτόν δήλωσε στο Barron’s ότι αναμένει ότι το ένα πέμπτο από αυτούς θα προχωρήσει, ενώ οι υπόλοιποι θα εγκαταλείψουν για διάφορους λόγους, όπως το ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή επειδή δεν αισθάνονται πλέον υποχρεωμένοι να μετακινηθούν.

Όσοι σκέφτονται να μετακομίσουν στο εξωτερικό για πολιτικούς λόγους μπορεί να μεταβούν σε ένα επίσης δύσκολο περιβάλλον, καθώς η ατμόσφαιρα από τη Γαλλία έως την Ιταλία και τη Γερμανία γίνεται πιο εθνικιστική. Αλλά όσοι έχουν αρκετό πλούτο βλέπουν τη δεύτερη υπηκοότητα ως ένα αντιστάθμισμα, όχι ως μια αλάνθαστη λύση, λέει ο Βόλεκ. «Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, θα πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο διαφοροποιημένοι όσον αφορά τις επιλογές κατοικίας σας, διότι πουθενά δεν θα βρείτε το τέλειο».

Πηγή: ot.gr