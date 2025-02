Το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ από άλλη… ματιά (vid)

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 86-60, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης με τον Δικέφαλο του βορρά, δίνοντάς μας μια διαφορετική οπτική με όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικοί δέκτες.

Φυσικά ξεχώρισε η κίνηση των παικτών να καταθέσουν από ένα λουλούδι για τα θύματα της Θύρας 7 κρατώντας έτσι ζωντανή την μνήμη τους.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την… καθιερωμένη πλέον αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ δέχθηκε… επίθεση αγάπης από τους μικρούς φίλους της ομάδας, χαρίζοντας μάλιστα σε έναν από αυτούς και τα παπούτσια του.

Ο Βεζένκοφ χάρισε τα παπούτσια του σε μικρό φίλο του Ολυμπιακού

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής εντός παρκέ, αλλά έκλεψε την παράσταση και εκτός, με μία κίνηση που θα μείνει αξέχαστη στον μικρό φίλο της ομάδας. O Βεζένκοφ έδωσε τα παπούτσια του σε έναν πιτσιρικά φίλο της ομάδας, που δεν τον άφηνε από την… αγκαλιά του και δημιούργησε μια ανάμνηση που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό ενός μικρού φίλου του Ολυμπιακού.

Δείτε τη στιγμή ανάμεσα στον Βεζένκοφ και τον μικρό φίλο της ομάδας:

❤😊 We love this game, but we love it more for moments like this!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/CulOVpS69v

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 11, 2025