Δεύτερο… ντεμπούτο Νεϊμάρ με Σάντος εν μέσω αποθέωσης και… σέλφι (vid)

Οι φίλαθλοι της Σάντος περίμεναν με ανυπομονησία το ντεμπούτο του Νεϊμάρ, ο οποίος άφησε την Αλ Χιλάλ και επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε. Η Σάντος κατάφερε να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και ο 33χρονος σούπερ σταρ έκανε το ντεμπούτο του τα ξημερώματα στο ματς κόντρα στην πρωταθλήτρια Μποταφόγκο, ανήμερα μάλιστα των γενεθλίων του!

Ο διάσημος άσος αγωνίστηκε με τη φανέλα με το Νο 10 και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλιάδες φιλάθλους που γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο «Βίλα Μπελμίρο», στο πλαίσιο του Campeonato Paulista, του πρωταθλήματος στην περιοχή του Σάο Πάολο. Δεν μπόρεσε όμως να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, καθώς το ματς έληξε ισόπαλο 1-1, με τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές να κάνουν ουρά για μια… σέλφι με τον Βραζιλιάνο.

The joy of watching Neymar take on defenders 1v1 🥲 pic.twitter.com/0yO5MuGCZy

